Liberales reafirman unidad y denuncian presiones políticas del oficialismo

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una extensa reunión que se prolongó hasta la madrugada de este martes, dirigentes del Partido Liberal ratificaron su compromiso con la unidad interna y rechazaron lo que califican como intentos de “chantaje político” en contra de sus líderes municipales y congresistas.

La diputada liberal Maribel Espinoza explicó que el encuentro tuvo como propósito “cerrar filas” frente a lo que describió como presiones externas para dividir al partido.

“Les salió guaya otra vez a Libre, quienes tienen una técnica para, desde afuera, presionar a los partidos de diversas maneras; una de ellas es con la politización de la justicia. En el Partido Liberal tenemos a varios alcaldes que son los únicos que han estado en la función pública”, manifestó.

Según Espinoza, algunos de esos alcaldes enfrentan procesos judiciales que, a su criterio, han sido promovidos con fines políticos.

“Han estado promoviendo procesos para amedrentarlos e intimidarlos, para hacer acuerdos bajo la mesa y que apoyen a Rixi Moncada, pero ¿qué pasó? Les salió guaya otra vez, porque en el Partido Liberal hemos dicho que no vamos a negociar bajo la mesa, así como hicieron con el fiscal; no vamos a hacer eso”, aseguró.

La parlamentaria reiteró que el liberalismo no participará en “pactos ocultos” y que la dirigencia buscará mantener una posición institucional independiente. El acuerdo de unidad, según los asistentes, forma parte de una estrategia para fortalecer al partido de cara a los próximos procesos electorales.​​​​​