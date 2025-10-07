Liberales reafirman unidad y denuncian presiones políticas del oficialismo

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una extensa reunión que se prolongó hasta la madrugada de este martes, dirigentes del Partido Liberal ratificaron su compromiso con la unidad interna y rechazaron lo que califican como intentos de “chantaje político” en contra de sus líderes municipales y congresistas.
La diputada liberal Maribel Espinoza explicó que el encuentro tuvo como propósito “cerrar filas” frente a lo que describió como presiones externas para dividir al partido.
“Les salió guaya otra vez a Libre, quienes tienen una técnica para, desde afuera, presionar a los partidos de diversas maneras; una de ellas es con la politización de la justicia. En el Partido Liberal tenemos a varios alcaldes que son los únicos que han estado en la función pública”, manifestó.
Según Espinoza, algunos de esos alcaldes enfrentan procesos judiciales que, a su criterio, han sido promovidos con fines políticos.
“Han estado promoviendo procesos para amedrentarlos e intimidarlos, para hacer acuerdos bajo la mesa y que apoyen a Rixi Moncada, pero ¿qué pasó? Les salió guaya otra vez, porque en el Partido Liberal hemos dicho que no vamos a negociar bajo la mesa, así como hicieron con el fiscal; no vamos a hacer eso”, aseguró.
La parlamentaria reiteró que el liberalismo no participará en “pactos ocultos” y que la dirigencia buscará mantener una posición institucional independiente. El acuerdo de unidad, según los asistentes, forma parte de una estrategia para fortalecer al partido de cara a los próximos procesos electorales.
Espinoza sostuvo que "les decimos que presenten los requerimientos que quieran. El fiscal cometió el peor error: permitir politizar a esa entidad que representa los intereses de la sociedad".
Por su parte, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, comunicó que durante la reunión en San Pedro Sula fue sellada la unidad del partido, al mismo tiempo que coincidieron en respetar los diversos veredictos sobre la inscripción o no de Jorge Cálix.
"Se manifestó la intención de nuestro candidato y, en el caso mío, como presidente del Central, el hecho de respetar el veredicto del Consejo Nacional Electoral, como el Tribunal de Justicia Electoral, sobre la inscripción o no del abogado Jorge Cálix, pero que sean los órganos los que se manifiesten y sea la parte legal la que proceda con la inscripción", indicó.
El alcalde sampedrano adelantó que convocará a todos los candidatos a diputados propietarios y suplentes, y a los alcaldes de los 12 municipios de Cortés, a una reunión para definir la política y estructuras previo a los comicios generales.
En la reunión participó el candidato presidencial Salvador Nasralla, los diputados Yuri Sabas, Maribel Espiniza e Iroshka Elvir, así como el expresidente del CCEPL, Yani Rosenthal, el presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales, Nahúm Cálix, el edil de Choluteca, Quintín Soriano entre otros lideres partidarios.
El diputado y exprecandidato presidencial, Jorge Cálix y el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura fueron de las figuras ausentes en la reunión la madrugada de este martes por presuntos problemas para movilizarse hasta la zona norte.