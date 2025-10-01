Partido Liberal respalda al alcalde Roberto Contreras y denuncia persecución política

San Pedro Sula, Honduras.- El Consejo Departamental del Partido Liberal de Cortés expresó su respaldo al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, tras anunciar que se entregaría al Ministerio Público (MP) luego de que se dictara prisión preventiva contra nueve funcionarios municipales por un presunto fraude de 45.3 millones de lempiras. En un comunicado, el partido calificó como una “persecución política” las acciones tomadas en contra del edil sampedrano y exigió que se respete el debido proceso sin sesgos ni intereses ocultos. Aseguraron que Contreras habría sido el objetivo por el cual se emitió una orden de captura en días recientes en contra su yerno, Steve Fajardo, como parte de un presunto intento por ensuciar su nombre y debilitar su candidatura a semanas de las elecciones generales.

"Ningún familiar de un funcionario público puede ser utilizado como arma política para golpear la imagen", recalcaron. De igual manera, enfatizaron que su respaldo a Contreras no es solo como alcalde, sino como ciudadano que, aseguran, ha sido víctima de constantes ataques durante su gestión. "Hacemos un llamado firme al Ministerio Público, al Poder Judicial y a todas las instituciones involucradas, a actuar con responsabilidad, legalidad y altura. La justicia no debe responder a calendarios electorales ni a presiones externas", dice la misiva.

Apoyo de Nasralla

Por su parte, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se pronunció en su cuenta de X en apoyo a Contreras, donde escribió: "Indudablemente, Roberto Contreras es además de mi amigo, un gran ser humano, alcalde súper trabajador y entre los otros dos partidos rivales lo están tratando de perjudicar en una evidente persecución política de la dictadura del PLR que impuso al sobrino de Rixi (Moncada) como fiscal general el cual fue ratificado en contubernio con políticos tradicionales del PN", expresó. "Le pido tranquilidad a todos los votantes honestos de todos los partidos. Los corruptos no tienen cómo alcanzar nuestras cifras; tanto Roberto como yo estamos ganando por goleada y por eso nos tiran piedras", aseguró. De igual forma, Nasralla subrayó que "nosotros no pagamos encuestas, los otros sí. A nivel nacional para presidente ganaremos, según estudios científicos, 60 contra 30 del Partido Nacional y 10 de Libre. La alcaldía de SPS Roberto la ganará 80-15-5. Eso los tiene temblando".

De su lado, también en su cuenta de X, el edil sampedrano adelantó que hoy estará dando una noticia que "estremecerá a San Pedro Sula y Honduras". Horas más tarde, aseguró: "No me entregaré a un sistema de injusticia. No tengo nada que temer. Voy por la reelección a la alcaldía de San Pedro Sula (2026-2030). Nunca renunciaré al gran PLH, aunque los comunistas del PLR (Partido Libertad y Refundación) busquen dividir"

Mañana daré una noticia que estremecerá San Pedro Sula y Honduras. Atentos 🐤 — Roberto Contreras (@RobertoContreM) October 1, 2025

"Que me manden a Támara"