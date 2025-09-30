REDH: inscripción irregular de candidaturas debilita elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- La Red por la Equidad Democrática de Honduras (REDH) calificó que "las solicitudes y aprobación de inscripciones irregulares de candidaturas para las elecciones generales" son "graves implicaciones" que debilitan "la legitimidad de todo el proceso electoral".

“La manipulación de las candidaturas convierte las elecciones primarias en una burla. Al irrespetar los resultados, se confirma que las candidaturas son decisión de las cúpulas partidarias y no del pueblo. Esto debilita la legitimidad de todo el proceso electoral”, expresó la plataforma, que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil, mediante un pronunciamiento.

El organismo se pronunció en estos términos tras conocerse que Jorge Cálix, derrotado en las elecciones primarias de 2025 en su intento de ser candidato presidencial del Partido Liberal, apareció inscrito en la papeleta de diputados por Olancho de esa misma fuerza política.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó dicha inscripción como un error, retiró su imagen del material electoral y anunció que la candidatura aún estaba en evaluación. Días después, informó la separación de dos funcionarios electorales por esa acción.

Igual polémica ha levantado la inscripción de Rodolfo Padilla Sunseri como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, Cortés, por Libertad y Refundación (Libre). El político fue beneficiado con una amnistía, mejor conocida como "Pacto de impunidad", para librarse de varios procesos judiciales, allanando su camino para participar en el actual proceso.

Los miembros de la REDH recuerdan que la ley establece que “va en contra de la legitimidad del proceso 'acomodar' la ley para incorporar a las planillas finales, a quienes no fueron favorecidos con el voto de la ciudadanía”.

“Esa vieja práctica, que tanto daño le ha hecho a la institucionalidad y a las democracias, debe eliminarse y desterrar la pervertida fórmula 'por esta única vez' (...) los partidos tienen derecho a proponer sustitutos, pero dentro del marco legal y la clase política debe aceptar las resoluciones del CNE, como ha ocurrido en situaciones históricas similares”, expresaron.

Igualmente, desde la plataforma hacen un llamado a la población hondureña, “a estar alerta, observar el desarrollo del proceso electoral y acudir a las urnas masivamente para garantizar la voluntad popular y permanecer vigilante, exigir transparencia y rechazar todo acto que debilite nuestra democracia”.