Roberto Contreras anuncia que se entregará al MP: "Que me manden a Támara"

San Pedro Sula, Honduras.- El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, anunció que el próximo martes 7 de octubre se entregará ante el Ministerio Público (MP) luego de que a nueve funcionarios de la municipalidad sampedrana se les dictara prisión preventiva por las acusaciones de fraude por 45.3 millones de lempiras. Según el edil, las acusaciones se tratan de una persecución política que pretende desmantelar la municipalidad de San Pedro Sula y que así él no pueda participar en las elecciones generales del 30 de noviembre. Además, argumentó que ante cualquier delito que se cometa en la municipalidad es el alcalde quien debe responder, sosteniendo sus empleados son inocentes.

"He decidido, sin consultar a mis abogados, desprenderme de la figura del antejuicio y entregarme el día martes en Tegucigalpa al MP, sin abogados, sin pompas, sin nada. Lo único que necesito es que dejen tener conmigo mi Biblia, seis libros más que necesito leer y luego ellos que manden a Támara y que procedan con el proceso de las pruebas que tienen ellos contra nuestra administración, contra nuestros funcionarios y contra mi persona", declaró en HCH. Señaló que su decisión de presentarse ante la fiscalía no es para demostrar su inocencia, sino para que el MP demuestre su culpabilidad y la de sus empleados "Yo no voy a permitir que sigan metiendo presos o que sigan dictándoles prisión preventiva", indicó. Contreras enfatizó que "si son culpables mis funcionarios, pues yo también soy culpable", recordando que su firma está en los contratos con la empresa constructora HERCOD S. de R.L, afirmando que estos contratos están sustentados con base a ley. Respecto a las pruebas presentadas por el MP relacionadas a los contratos, explicó que la fiscalía obtuvo la información de una unidad ejecutora que no tiene toda la documentación. "Eso ellos (el MP) saben perfectamente donde encontrarlo, pero se fueron al departamento de Tesorería para meter preso al tesorero, el tesorero solo cumplió la orden de pagarlo. Ellos lo saben perfectamente. Esto a todas luces es una persecución de la familia Moncada y la familia Zelaya", arguyó.