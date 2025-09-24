  1. Inicio
Alcalde Roberto Contreras denuncia plan para detener a su esposa

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, dio a conocer que sacará a su esposa del país, ya que existe un plan para crear un requerimiento fiscal y detenerla

  • 24 de septiembre de 2025 a las 15:41
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, siempre se hace acompañar de su esposa en la mayoría de actos públicos que realiza la municipalidad.

 Foto: Cortesía Municipalidad de San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, denunció que existe un plan político para emitir una orden de captura contra su esposa, Zoila Santos, como parte de lo que calificó como una “persecución política” en su contra y de su familia.

El edil aseguró que ha recibido información de que, en las próximas horas, el Ministerio Público podría girar requerimientos para involucrar a su esposa Zoila Santos, en el caso de presuntos contratos irregulares que ya salpicó a su yerno Steve Fajardo y a otras 14 personas.

Contreras dio a concomer estos detalles en el programa Frente a Frente, y explicó que todo forma parte de una estrategia para obligarlo a renunciar y debilitar la administración municipal.

Roberto Contreras emite comunicado: "La intención es inhabilitarme"

“Ya me informaron que están preparando la orden de captura contra mi esposa. Lo que ellos pretenden es que yo renuncie. Pero yo no voy a permitir que me la exhiban, voy a sacarla del país antes de que consumen este atropello”, dijo el edil sampedrano.

Insistió en que detrás de esta supuesta maniobra no solo está un interés judicial, sino un trasfondo político dirigido desde las más altas esferas del poder.

Aseguró que el objetivo es desestabilizar su gestión para instalar a un vicealcalde afín a Libertad y Refundación y tomar el control de la municipalidad.

Durante la entrevista, calificó la situación como un ataque directo a su familia y advirtió que no permitirá que su esposa sea detenida en su propia vivienda.

“Si quieren venir por ella, que vengan con 500 hombres armados. Mi esposa no se la voy a entregar”, sentenció el edil, visiblemente molesto.

El alcalde también recordó que las acusaciones contra su entorno comenzaron con el requerimiento fiscal contra su yerno, pero que ahora la ofensiva se ha trasladado hacia su esposa.

“Esto no se trata solo de mi familia, se trata de la democracia del país”, expresó.

Contreras apuntó que el supuesto plan político busca instalar el caos en San Pedro Sula y advirtió que el trasfondo es instaurar una dictadura.

Ante esta situación, el edil convocó a una protesta pacífica que se realizará hoy a las 5:30 de la tarde en San Pedro Sula, con el respaldo de dirigentes del Partido Liberal. Entre los líderes que se espera que acompañen la manifestación figura Salvador Nasralla.

“Invito a todos los sampedranos a que me acompañen a defender nuestra ciudad y condenar esta persecución política. San Pedro Sula no eligió un florero, eligió un alcalde”, concluyó Contreras en su mensaje.

Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

