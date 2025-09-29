Dictan prisión preventiva a 10 implicados en presunto desfalco de L45.5 millones en Alcaldía de SPS

Tegucigalpa, Honduras.-El Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó hoy un auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra 10 personas señaladas de participar en el desfalco de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula, a través de 33 contratos fraudulentos adjudicados a la empresa constructora HERCOD S. de R.L.

Los imputados enfrentan acusaciones por delitos como violación de los deberes de los funcionarios, fraude continuado, lavado de activos y tráfico de influencias.

Entre los procesados figuran Luis Fernando Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representante legal de HERCOD; así como los empresarios Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.

También fueron acusados exfuncionarios de la Gerencia de Infraestructura de al Alcaldía de SPS: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez y Alejandra Eunice Amaya Barnica; además de Marlen Karina Mena Gómez (exgerente financiero), Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal) y Walter Manuel Cartagena Villagra (exdirector del Departamento de Vías).

Las investigaciones revelaron que las empresas implicadas simulaban competencia, pese a carecer de personal y equipo para ejecutar proyectos. Algunas estaban registradas en casas particulares o comercios como ventas de pollos, informó el Ministerio Púbico.

"Entre las pruebas presentadas se demostró que HERCOD tenía inscrita en el IHSS solo a una trabajadora: su representante legal. Además, se detectó la adulteración de contratos que consignaban la reparación de 160 kilómetros de carretera, cuando en realidad apenas se trabajó en unos 35 kilómetros entre La Puerta y El Merendón", sostuvo el organismo fiscal en su tesis acusatoria.

Según un testigo protegido, desde cuentas de HERCOD se pagaba la mensualidad de un vehículo utilizado por Steve Adolfo Fajardo Vargas, sobrino y yerno del alcalde sampedrano, Roberto Contreras.

Los pagos a la empresa se autorizaron sin informes de avance ni de finalización de obras. Tras recibir los fondos, Ávila Ortega transfirió millonarias sumas a cuentas compartidas con su esposo.

Posteriormente, Hernández Portillo movió más de 5.9 millones de lempiras a Josué David Fajardo Hernández, quien entregaba dinero en efectivo a Steve Fajardo, ocultando así el origen ilícito de los recursos.

La defensa de los imputados anunciaron que interpondrán un recurso de apelación ante un tribunal de alzada a fin de revertir la resolución dictada por el juez.