Mel Zelaya responde al apodo "chumpa juca" que le dio Roberto Contreras

Tegucigalpa, Honduras.- El asesor presidencial y coordinador general de Libertad y Refundación (Libre), Manuel "Mel" Zelaya, se refirió al apodo "chumpa juca", sobrenombre usado por el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, para referirse a él.
Durante un conversatorio del partido, Zelaya explicó que antes de utilizar sus características chumpas de color beige, durante las movilizaciones contra el golpe de Estado a su gobierno en 2009 el vestía chumpas negras con pantalones del mismo tono, así como camisas blancas.
La razón se debió a que él mismo se consideraba "malo" para escoger las combinaciones de sus vestimentas, por lo que decidió quedarse solo con los colores negro y blanco.
"Así Xiomara (Castro) tiene menos problema porque me decía ´andas mal combinado, pareces caja fuerte´ ", reveló.
Zelaya relató que posteriormente recibió varios obsequios que consistían en las chumpas beige con las que casi siempre se le ve públicamente.
"Como salgo en la foto con la chumpa me dicen ´¡Ve! No se la quita, no se la cambia. Anda toda sudada, no se baña´ me dicen, ´no usa desodorante´", agregó respecto a los comentarios que escuchaba sobre su chaqueta.
Los militantes de Libre se percataron de que "Mel" no andaba su tradicional chumpa, utilizando otra de color verde. Ante la curiosidad, el también exmandatario aclaró que la chaqueta beige "la mandé a lavar".
Sobre el apodo
El apodo de parte de Roberto Contreras hacia Zelaya surgió luego de que el Ministerio Público (MP) presentara un requerimiento fiscal contra varios funcionarios y exfuncionarios de la municipalidad de San Pedro Sula por el supuesto fraude de 45.5 millones de lempiras con la adjudicación de 33 contratos de manera irregular
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) además de acusar a empleados y exempleados municipales, señala en el esquema de fraude a personas que tienen vínculos con la alcaldía. Entre ellas, Steve Fajardo, yerno de Contreras.
Desde la perspectiva del edil sampedrano, se trata de una acción con matices políticos que tiene por finalidad perjudicarlo. Además, afirmó tener información de que el MP librará una orden de captura contra su esposa Zoila Santos.
Molesto ante estos acontecimientos, Contreras envió un fuerte mensaje, responsabilizando a Zelaya de esas acciones por parte de la fiscalía.
"Yo no soy zurrado como usted, que allá en la frontera, en el golpe de Estado le ´decían venga preséntese y parecía eso´. Señor Zelaya, usted que es olanchano, pero que está castrado, aquí está mi cedula. Mel, chumpa juca, aquí está mi cedula mira, si sos olanchano y los tenés rayados, saca la orden contra mí no contra mi familia”, expresó ante medios de comunicación.