Mel Zelaya responde al apodo "chumpa juca" que le dio Roberto Contreras

Tegucigalpa, Honduras.- El asesor presidencial y coordinador general de Libertad y Refundación (Libre), Manuel "Mel" Zelaya, se refirió al apodo "chumpa juca", sobrenombre usado por el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, para referirse a él. Durante un conversatorio del partido, Zelaya explicó que antes de utilizar sus características chumpas de color beige, durante las movilizaciones contra el golpe de Estado a su gobierno en 2009 el vestía chumpas negras con pantalones del mismo tono, así como camisas blancas.

La razón se debió a que él mismo se consideraba "malo" para escoger las combinaciones de sus vestimentas, por lo que decidió quedarse solo con los colores negro y blanco.

"Así Xiomara (Castro) tiene menos problema porque me decía ´andas mal combinado, pareces caja fuerte´ ", reveló. Zelaya relató que posteriormente recibió varios obsequios que consistían en las chumpas beige con las que casi siempre se le ve públicamente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Como salgo en la foto con la chumpa me dicen ´¡Ve! No se la quita, no se la cambia. Anda toda sudada, no se baña´ me dicen, ´no usa desodorante´", agregó respecto a los comentarios que escuchaba sobre su chaqueta. Los militantes de Libre se percataron de que "Mel" no andaba su tradicional chumpa, utilizando otra de color verde. Ante la curiosidad, el también exmandatario aclaró que la chaqueta beige "la mandé a lavar".

Sobre el apodo