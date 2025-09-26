La portada de La Prensa que usa imagen crítica de Roberto Contreras es un montaje

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una supuesta portada atribuida a La Prensa que muestra una imagen crítica del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Sin embargo, la portada es falsa, se trata de un montaje digital. La edición original del diario no incluye ninguna caricatura de Contreras, sino una fotografía del edil en primer plano. “La portada de hoy de La Prensa”, se lee en una publicación de Facebook difundida el 24 de septiembre de 2025 y compartida decena de veces.

Steve Adolfo Fajardo Vargas, yerno de Contreras, fue acusado fraude por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L. Según el Ministerio Público, los proyectos ejecutados entre julio de 2023 y abril de 2024 ocasionaron un perjuicio económico superior a 45.5 millones de lempiras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ante este caso, Roberto Contreras denunció que existe un “plan político” en su contra que busca involucrar también a su esposa, Zoila Santos, en supuestos contratos irregulares en la alcaldía que él administra.

Falsa imagen

Una revisión visual de la imagen viral confirma que la edición de la supuesta portada corresponde al miércoles 24 de septiembre. Una búsqueda en el sitio web oficial de La Prensa en la sección “Edición PDF” permitió localizar la portada original de esa fecha. En la versión auténtica la imagen principal es la edil sampedrano en primer plano y no una caricatura. La comparación entre la portada compartida en redes sociales y la original demuestra que el dibujo humorístico fue agregado sin alterar el titular, diseño y noticias secundarias de la primera plana.