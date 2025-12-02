“El CNE nos da la razón con sus resultados”: Jorge Cálix tras las actualizaciones del escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.— El actual diputado del Partido Liberal (PL), Jorge Cálix, aseguró este martes —2 de diciembre— que todos saben que “ganó Salvador Nasralla” y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les da la razón con sus resultados. “Saben que gano Salvador Nasralla y que, hoy por hoy, el Consejo Nacional Electoral nos da la razón con sus resultados”, aseguró el diputado ante los medios de comunicación. Señaló que “Salvador dijo desde la primera noche, desde el primer momento de la elección, que los resultados no reflejaban algunos departamentos donde nosotros habíamos ganado”

"Solo se pusieron departamentos donde había´ganado el Partido Nacional (PN), se dejaron por fuera los resultados de Cortés, entre otros", recalcó Cálix. El funcionario indicó que, ahora que están sumando los resultados de forma "homogénea", se evidencia la ventaja lograda por Nasralla en las urnas. "A medida que se va avanzando de manera general, homogénea, metiendo datos tanto de Lempira y como de Cortés, se va mirando la diferencia", aseguró.