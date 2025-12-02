  1. Inicio
Reacciones a la remontada de Salvador Nasralla tras nueva actualización del CNE

El CNE habilitó una sala para los medios de comunicación con un portal que arroja actualizaciones constantes de los resultados preliminares

  • 02 de diciembre de 2025 a las 14:47
Reacciones a la remontada de Salvador Nasralla tras nueva actualización del CNE

Salvador Nasralla celebró la remontada tras que se reanudara la divulgación de resultados.

Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.- Después de más de 24 horas de no tener una actualización del conteo de actas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó el sistema de divulgación y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, adelantó a Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional.

Hasta las 3:00 de la tarde, Nasralla llevaba una ventaja de más de 5 mil votos sobre "Papi" a la orden, por lo que estaría remontando los resultados.

Seguidores del Partido Liberal y de Salvador Nasralla reaccionaron en las redes sociales y celebraron su posible triunfo como presidente de Honduras.

Reacciones a la remontada de Nasralla

