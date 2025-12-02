A 85 años de prisión condenan a "El Patrón", exalcalde de San Marcos

Tegucigalpa, Honduras.- A 85 años de prisión fue condenado el exalcalde del municipio de San Marcos, en el departamento de Santa Bárbara, Pedro Armando Aguilar Orellana.
El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, este martes 2 de noviembre realizó la lectura de la sentencia contra el convicto Pedro Aguilar, encontrado culpable del delito de asesinato contra tres personas.
El exedil de San Marcos, conocido con los apodos de "El Patrón" y "Coyote", de acuerdo con las pruebas aportadas y evacuadas en juicio oral y público, fue declarado culpable de darles muerte a los ciudadanos Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalupe Milla Claros y Óscar Humberto Ramírez Altamirano.
Además, fue condenado por el dolo de asociación para delinquir en su condición de directivo en perjuicio de la Constitución de la República y otros derechos fundamentales.
Antecedentes de la acusación
Las investigaciones realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), señalan que Pedro Aguilar era el líder de una organización criminal denominada banda del "Pelón". Además, que dirigía actividades de sicariato y proveía armas, municiones y vehículos para cometer los asesinatos.
La captura de "El Patrón" se ejecutó luego de varios allanamientos realizados el 28 de noviembre de 2022 por la ATIC, en el municipio de San Marcos, en el occidente del país.
El 19 de septiembre de 2023, la ATIC ejecutó la Operación Tormenta, en la que se ejecutaron 15 allanamientos de morada y la incautación de 46 bienes de origen ilícito, entre ellos: 27 bienes muebles e inmuebles, 17 vehículos y dos sociedades mercantiles, patrimonio vinculado a la banda dirigida por el ahora sentenciado, Pedro Aguilar.
Pedro Armando Aguilar Orellana resultó electo alcalde de San Marcos, en las elecciones generales de 2021, por el partido Alianza Patriótica, dirigido por el general Romeo Orlando Vásquez Velásquez.