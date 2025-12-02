A 85 años de prisión condenan a "El Patrón", exalcalde de San Marcos

Tegucigalpa, Honduras.- A 85 años de prisión fue condenado el exalcalde del municipio de San Marcos, en el departamento de Santa Bárbara, Pedro Armando Aguilar Orellana.

El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, este martes 2 de noviembre realizó la lectura de la sentencia contra el convicto Pedro Aguilar, encontrado culpable del delito de asesinato contra tres personas.

El exedil de San Marcos, conocido con los apodos de "El Patrón" y "Coyote", de acuerdo con las pruebas aportadas y evacuadas en juicio oral y público, fue declarado culpable de darles muerte a los ciudadanos Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalupe Milla Claros y Óscar Humberto Ramírez Altamirano.