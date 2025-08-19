¿Cómo se defenderán los empleados que ayudaron a Pedro Armando Aguilar a desviar fondos municipales?

San Pedro Sula, Honduras.- El Juzgado Penal de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó un auto de formal procesamiento con diferentes medidas con las que podrán defenderse en libertad los empleados de la municipalidad de San Marcos (Santa Bárbara) acusados de ayudar al exedil Pedro Armando Aguilar a desviar fondos de la alcaldía mientras él estaba en la cárcel. Tras concluir la audiencia inicial, a Sandra Karina Perdomo Castillo, regidora y esposa de Pedro Aguilar, se le dictó arresto domiciliario. Perdomo, por lo que estará bajo vigilancia policial y tendrá prohibido salr del municipio de San Marcos.

Cabe destacar que Perdomo Castillo enfrenta acusaciones por lavado de activos y fue suspendida de su cargo. En el caso de Elisa Alejandra Castellanos Pineda (contadora), Dania Iveth Villalvir Torres (tesorera) y Ada Lizeth Pineda Villeda (auditora) tendrán que presentarse cada 15 días ante los juzgados de paz en San Marcos. A estas tres empleadas se les imputa por el delito de malversación por uso. Esta misma medida aplica para Jesús Alberto Hernández Solís (exjefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde del Partido Liberal), acusado por administración desleal del patrimonio público. Todos estos imputados tienen prohibido salir de Santa Bárbara, así como tampoco podrán acudir a determinados sitios como su lugar de trabajo. De igual forma, no se les permitirá comunicarse con personas en específico, entre ellas Pedro Armando Aguilar. Por otro lado, se dictó un sobreseimiento definitivo para Lourdes Janeth Borjas Maldonado (jefa de personal) por el delito de malversación por uso. No obstante, fue sobreseída de manera provisional por asociación para delinquir.

¿Cómo desviaron fondos?