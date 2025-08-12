  1. Inicio
Pedro Armando Aguilar desvió millones de lempiras con ayuda de su esposa y un candidato a alcalde

A pesar de estar en la cárcel, el exalcalde Pedro Armando Aguilar creó una red conformada por su esposa y el actual candidato a presidir la municipalidad

  • 12 de agosto de 2025 a las 10:11
1 de 14

El Ministerio Público (MP) emitió un nuevo requerimiento fiscal contra Pedro Armando Aguilar, exalcalde de San Marcos (Santa Bárbara) por enriquecimiento ilícito. Para el desvío de fondos lo ayudaron otras seis personas. Más detalles a continuación.

 Foto: Cortesía
2 de 14

Este martes -12 de agosto- la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizaron varios allanamientos para capturar a los colaboradores de Pedro Armando Aguilar.

 Foto: Cortesía
3 de 14

Pedro Armando Aguilar Orellana, conocido como "El Patrón", en 2023 se encontraba en la cárcel bajo la medida de prisión preventiva al enfrentar cargos por asesinato y asociación para delinquir.

 Foto: Cortesía
4 de 14

Mientras esperaba el desarrollo de su juicio, Aguilar Orellana ya coordinaba el saqueo de las arcas municipales. De acuerdo a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), solo necesitó comunicación vía teléfono para dar directrices a sus cómplices.

 Foto: Cortesía
5 de 14

En ese sentido, fueron arrestados Dania Iveth Villavir Torres (tesorera municipal), Ada Lizeth Villeda Pineda (auditora municipal), Lourde Borjas Maldonado (jefa de personal) y Elisa Castellanos Pineda (contadora municipal).

 Foto: Cortesía
6 de 14

De igual forma, se procedió con el arresto de la esposa del exedil, Sandra Perdomo Castillo, quien también ejercía como regidora en la municipalidad de San Marcos.

 Foto: Cortesía
7 de 14

De igual forma, fue detenido Jesús Alberto Hernández Solíz, actual candidato a la alcaldía de este municipio por el Partido Liberal. Hernández Solíz labora como jefe de desarrollo municipal.

 Foto: Cortesía
8 de 14

De acuerdo a las investigaciones de la fiscalía, el candidato liberal fue beneficiado con millones de lempiras provenientes del presupuesto municipal.

 Foto: Cortesía
9 de 14

Además, la Fetccop indicó que en esta trama "adquirieron dos vehículos de lujo, una vivienda y armas de fuego".

 Foto: Cortesía
10 de 14

De igual forma, realizaron compras ficticias de mochilas para proyectos sociales, las cuales nunca fueron entregadas a las comunidades de San Marcos.

 Foto: Cortesía
11 de 14

A través de los empleados municipales, "El Patrón" manipulaba documentos, cuentas municipalesu autorizaba pagos irregulares de dinero.

 Foto: Cortesía
12 de 14

Las líneas de investigación también señalan que a través de sus cómplices, Armando Aguilar adquiría bienes de lujo y cobraba coimas a cambio de otorgar contratos a obras sobrevaloradas.

 Foto: Cortesía
13 de 14

Los seis imputados, incluyendo Aguilar Orellana, serán acusados por los delitos de usurpación de funciones, asociación para delinquir, lavado de activos, cómplice de malversación por uso y administración desleal del patrimonio público.

 Foto: Cortesía
14 de 14

Actualmente, Pedro Armando Aguilar cumple una condena de 87 años de prisión por tres delitos de asesinato y uno de asociación para delinquir, hechos que datan desde 2019.

 Foto: Cortesía
