MP acusa a exalcalde Pedro Aguilar de coordinar desvío de fondos municipales desde la cárcel

San Marcos, Santa Bárbara.- El Ministerio Público (MP) presentó un nuevo requerimiento fiscal contra el exalcalde de San Marcos (Santa Bárbara) Pedro Armando Aguilar, acusándolo de coordinar desde la cárcel a una red compuesta por funcionarios municipales para el desvío millonario de fondos públicos.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), los fondos fueron utilizados para enriquecerse ilícitamente y financiar actividades distintas a las establecidas en el presupuesto municipal.

La fiscalía explicó que en 2023 a pesar de que Aguilar se encontraba recluido en la cárcel, por vía telefónica, dirigía a sus allegados y empleados de suma confianza para manipular documentos, cuentas municipales, autorizar pagos irregulares de dinero, adquirir bienes de lujo, así como también cobraba sobornos a cambio de otorgar contratos sobrevalorados. Para estas actividades ilícitas, la Fetccop señala que el exedil tuvo el apoyo de Jesús Alberto Hernández Solíz, jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde por el Partido Liberal; Sandra Perdomo Castillo, quien es esposa de Pedro Aguilar y regidora; Ana Iveth Villalvir Torres, tesorera; Ada Lizeth Villeda Pineda, auditora municipal; Lourdes Borjas Maldonado, jefa de personal; y Elisa Castellanos Pineda, quien es contadora municipal.



Además, las indagaciones apuntan que el candidato liberal fue beneficiado con millones de lempiras provenientes de las arcas municipales. El MP también aseguró que para beneficio personal, "adquirieron dos vehículos de lujo, una vivienda y armas de fuego, así como también realizaron la compra ficticia de mochilas para proyectos sociales que nunca fueron entregadas a la comunidad, todo con el fin de desviar fondos públicos".

Estas personas fueron capturadas este martes tras los allanamientos ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Estos serán acusados por los delitos de usurpación de funciones, asociación para delinquir, lavado de activos, cómplice de malversación por uso y administración desleal del patrimonio público. Estos mismos cargos se le imputarán a Pedro Armando Aguilar.

Historial delictivo de Pedro Aguilar