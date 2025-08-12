MP acusa a exalcalde Pedro Aguilar de coordinar desvío de fondos municipales desde la cárcel

San Marcos, Santa Bárbara.- El Ministerio Público (MP) presentó un nuevo requerimiento fiscal contra el exalcalde de San Marcos (Santa Bárbara) Pedro Armando Aguilar, acusándolo de coordinar desde la cárcel a una red compuesta por funcionarios municipales para el desvío millonario de fondos públicos.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), los fondos fueron utilizados para enriquecerse ilícitamente y financiar actividades distintas a las establecidas en el presupuesto municipal.
La fiscalía explicó que en 2023 a pesar de que Aguilar se encontraba recluido en la cárcel, por vía telefónica, dirigía a sus allegados y empleados de suma confianza para manipular documentos, cuentas municipales, autorizar pagos irregulares de dinero, adquirir bienes de lujo, así como también cobraba sobornos a cambio de otorgar contratos sobrevalorados.
Para estas actividades ilícitas, la Fetccop señala que el exedil tuvo el apoyo de Jesús Alberto Hernández Solíz, jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde por el Partido Liberal; Sandra Perdomo Castillo, quien es esposa de Pedro Aguilar y regidora; Ana Iveth Villalvir Torres, tesorera; Ada Lizeth Villeda Pineda, auditora municipal; Lourdes Borjas Maldonado, jefa de personal; y Elisa Castellanos Pineda, quien es contadora municipal.
Además, las indagaciones apuntan que el candidato liberal fue beneficiado con millones de lempiras provenientes de las arcas municipales.
El MP también aseguró que para beneficio personal, "adquirieron dos vehículos de lujo, una vivienda y armas de fuego, así como también realizaron la compra ficticia de mochilas para proyectos sociales que nunca fueron entregadas a la comunidad, todo con el fin de desviar fondos públicos".
Estas personas fueron capturadas este martes tras los allanamientos ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Estos serán acusados por los delitos de usurpación de funciones, asociación para delinquir, lavado de activos, cómplice de malversación por uso y administración desleal del patrimonio público. Estos mismos cargos se le imputarán a Pedro Armando Aguilar.
Historial delictivo de Pedro Aguilar
Pedro Armando Aguilar, conocido como "El Patrón", fue condenado a 87 años de prisión el 29 de octubre de 2024 por tres delitos de asesinato cometidos en 2019, así como por asociación para delinquir. Se la atribuyó la muerte de los ciudadanos Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalupe Milla Claros, Oscar Humberto Ramírez Altamirano.
Al exalcalde se le señala como líder de un grupo criminal conocido como "La banda de Pedrito" o "La banda de Pelón", el cual se involucró en sicariato, proveer armas y municiones para ejecutar los asesinatos.
Esa no fue la única vez en las que se le responsabilizó por quitarle la vida a personas. En 2016, se le imputó por el asesinato de su suegra Marlen Anabel Luna, y sus cuñados Edgardo Salomón Luna y Santos Ángela Alvarado Ramírez. No obstante, se le dictó un sobreseimiento definitivo,
Cuando fue capturado en noviembre de 2022, se le investigaba por posibles vínculos con el narcotráfico y con un supuesto testaferro de "Los Cachiros" quien se desempeñaba como administrador del zoológico Joya Grande.
En sus antecedentes criminales, también figura la vez en que en 2020 la policía de Guatemala lo detuvo al portar cajas con 100 municiones de calibre 22 milímetros y 130 quetzales.