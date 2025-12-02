El video en el que Rixi Moncada acepta ganar las elecciones de 2025 está hecho con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra a Rixi Moncada, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), aceptando que ganó la presidencia de Honduras en las elecciones generales 2025. Sin embargo es falso, se trata de un deepfake, un contenido generado con inteligencia artificial, según constató EH Verifica. "mi triunfo es victoria ya es oficial soy la próxima presidenta de este país Honduras", dice la descripción de un video de TikTok que circula desde el 30 de noviembre de 2025 y cuenta con más de 6,000 visualizaciones.

Rixi Moncada, actual candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), se encuentra en el tercer lugar en el conteo de votos proporcionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a nivel presidencial, en el corte más reciente. Hasta las 5:00 p.m. del 2 de diciembre de 2025, Moncada suma 402,377 votos, superada por Nasry Asfura del Partido Nacional que tiene 836,418 marcas y Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal con 845,073 votos válidos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En Honduras, las elecciones generales de 2025 se llevaron a cabo el domingo 30 de noviembre. Durante esta jornada, los ciudadanos eligieron a las nuevas autoridades a nivel presidencial, legislativo, municipal y congresistas del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para el período 2026-2030.

Video creado a partir de una foto

Es falso el video de Rixi Moncada diciendo "ya es oficial, soy la ganadora de estas elecciones", como lo muestra una pesquisa en internet. Una búsqueda inversa de la imagen utilizada en la publicación condujo a una fotografía de Moncada, publicada en su cuenta de X, tras haber ejercido su sufragio durante los comicios generales del domingo 30 de noviembre de 2025. La imagen se localizó como la primera de cuatro que se incluyen en la publicación de X.

En primer lugar, el rostro de Moncada presenta proporciones faciales incoherentes, sincronización labial inexacta, gestos faciales pocos naturales. Además, los ojos presentan reflejos irregulares y una mirada que no se sincroniza de manera natural con los movimientos de la cabeza, lo que suele indicar contenido sintético. Además, el tono de voz presenta variaciones irregulares, no concuerda con la tonalidad normal de Moncada y carece de la naturalidad típica de una grabación humana continua. El fondo mantiene una textura estática, con detalles que no fluctúan o cambian, lo que refuerza la conclusión de que no se trata de una grabación real, sino de un video utilizando imágenes producidas mediante herramientas de inteligencia artificial. También en la esquina inferior derecha se observa el logotipo de Gemini, una herramienta de generación de imágenes mediante IA, lo que evidencia que fue creada con inteligencia artificial. En todo caso, al pasar el clip a través de la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenido creado con IA, se obtuvo una puntuación de 99.99% de probabilidad de tratarse de un contenido creado digitalmente. Este puntaje, según su escala, representa una altísima probabilidad de que se trata de un deepfake.