Estas imágenes de JOH saliendo de prisión son hechas con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales se difunde una publicación que comparte dos fotografías en las que se ve al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), caminando en libertad tras salir de prisión en Estados Unidos. Sin embargo, las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial. Un análisis visual y técnico realizado por EH Verifica comprobó que ambas fotos fueron fabricadas digitalmente. Además, el contenido no se encuentra publicado en ningún medio de comunicación confiable. “Primeras imágenes de nuestro presidente JOH caminado en libertad saliendo de donde lo tenía guardado libre . JOH ESTA ABSUELTO SEÑORES MISIÓN CUMPLIDA,OTRA BATALLA MAS GANADA GRACIAS DIOS”, dice textualmente la publicación de Facebook difundida desde el 2 de diciembre de 2025 y compartida más de 200 veces.

El exmandatario Juan Orlando Hernández fue liberado el lunes 1 de diciembre de 2025 tras recibir un indulto completo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, luego de cumplir casi cuatro años de prisión, acusado por cargos relacionados al narcotráfico. Su esposa, Ana García de Hernández, confirmó la noticia, expresando agradecimiento a Trump. Además, informó que Hernández se encuentra bajo protección en un lugar seguro por su condición de "expresidente" y que se pronunciará él mismo por medio de sus redes sociales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Hernández fue sentenciado a 45 años de prisión más cinco años de libertad supervisada, luego de ser encontrado culpable por los delitos de conspiración para importar cocaína, uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el uso de armas, de acuerdo a la Fiscalía de Estados Unidos.

Fabricadas con IA

Una búsqueda inversa en Google Lens de ambas imágenes evidenció que ninguna de las dos fotografías han sido publicadas por medios de comunicación confiables o fuentes oficiales. EH Verifica realizó un análisis visual y técnico de las fotografías. En primer lugar, ambas fotos supuestamente muestran al exmandatario en el momento que sale caminando de la prisión, sin embargo, hay varias diferencias entre sí: el pelo canoso, la mancha negra en la bolsa de la camisa y las mangas remangadas.

Respecto a la primera, se puede observar el anillo de matrimonio puesto en el dedo anular de la mano izquierda de Hernández. No obstante, de acuerdo a declaraciones de su esposa Ana García, JOH le devolvió su anillo un día antes de ser extraditado. Además, la herramienta Iluminarty, especializada en detección de contenido de IA, arrojó un 54% de probabilidad de que se trate de un deepfake, es decir, generado con inteligencia artificial.

La segunda imagen indica una probabilidad del 88.9% de que sea un contenido fabricado con IA, según la herramienta Hive Moderation. La marca de agua de Gemini, el modelo de IA de Google, ubicada en el lado inferior derecho de la foto lo confirma.