¿Regresará Juan Orlando Hernández a Honduras tras ser liberado de prisión?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras conocer la noticia de la liberación de Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, su esposa Ana García de Hernández reveló que el expresidente se encuentra ubicado en un lugar seguro. Según reveló la ex primera dama en el programa Frente a Frente, Hernández fue liberado la noche del 1 de diciembre de la prisión y trasladado hacia un lugar seguro por su condición de expresidente. Sobre el regreso a Honduras, García dijo que la situación del país no es fácil para él, "la situación de inseguridad, todas las amenazas que conocemos que han existido en contra de su vida, de su seguridad".

Además, aseguró que existe persecución política que ya fue anunciada por el actual gobierno, a través del Fiscal General, Johel Zelaya, tras que el presidente Donald Trump anunciara que lo indultaría. "Ante el indulto anunciado por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico; el Ministerio Público (MP) está obligado a ejercer las acciones dentro del marco de la Constitución y las leyes para que prevalezca la justicia y poner fin a la impunidad", mencionó Zelaya en su cuenta de X.

