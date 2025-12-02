Juan Orlando Hernández se comunicará este martes con los hondureños, asegura Ana García

Tegucigalpa, Honduras.- “Dile al mundo que soy inocente. Los quiero”, fueron las palabras de Juan Orlando Hernández, luego de escuchar que el jurado determinó que él es culpable de narcotráfico. Hoy, el expresidente hondureño queda en libertad tras un indulto otorgado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En las próximas horas de este día, a través de sus redes sociales, Hernández estaría realizando su primera comunicación tras varios años recluido en la prisión USP Hazelton, ubicada en Virginia Occidental. Según lo confirmó su esposa, Ana García de Hernández, Juan Orlando "va a comunicar eso (su regreso) en su momento al pueblo hondureño".

"Hablamos con él y dijo que pondría en sus redes sociales algo en el transcurso del día. Él va a ver en qué momento contacta al pueblo hondureño para enviarles un mensaje. Pero ahora las recomendaciones ya fueron dadas", manifestó. Explicó que, ante "la persecución política que han anunciado en su país", el exmandatario se encuentra en un lugar seguro; ha sido una recomendación de las personas que están encargadas de su seguridad." Lo anterior es en referencia a lo anunciado por Johel Zelaya, fiscal general de Honduras, quien adelantó acciones del Ministerio Público (MP) contra Juan Orlando Hernández tras el indulto anunciado por parte del presidente Trump.