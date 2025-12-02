Actualizado registro de liberación del expresidente Juan Orlando Hernández

Washington, Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el indulto ofrecido al exmandatario hondureño, Donald Trump. Este martes, la Oficina Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés) actualizó la fecha de liberación de Juan Orlando Hernández, con registro 91441‑054, quien estuvo recluido en la prisión USP Hazelton, ubicada en Virginia Occidental.

Una fecha que antes aparecía con liberación para el 19 de junio del 2060, ahora aparece para el 1 de diciembre de 2025, es decir que Hernández fue dejado en libertad ayer.

JOH, como se le conoce por las iniciales de su nombre, fue mandatario de Honduras durante dos periodos consecutivos (2014-2022), fue extraditado a Estados Unidos en 2022, declarado culpable en 2024 y condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas de fuego en una corte de Nueva York.