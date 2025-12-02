Actualizado registro de liberación del expresidente Juan Orlando Hernández

Washington, Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el indulto ofrecido al exmandatario hondureño, Donald Trump. Este martes, la Oficina Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés) actualizó la fecha de liberación de Juan Orlando Hernández, con registro 91441‑054, quien estuvo recluido en la prisión USP Hazelton, ubicada en Virginia Occidental.
Una fecha que antes aparecía con liberación para el 19 de junio del 2060, ahora aparece para el 1 de diciembre de 2025, es decir que Hernández fue dejado en libertad ayer.
JOH, como se le conoce por las iniciales de su nombre, fue mandatario de Honduras durante dos periodos consecutivos (2014-2022), fue extraditado a Estados Unidos en 2022, declarado culpable en 2024 y condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas de fuego en una corte de Nueva York.
Sin embargo, el pasado 28 de noviembre, el presidente Trump, en su cuenta de Truth Social, anunció que otorgaría “un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”.
Su salida de prisión fue confirmada por su esposa, Ana García, quien informó en su cuenta de X: "mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump".
Desde 2024, un tribunal federal en Nueva York declaró culpable a Juan Orlando Hernández de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y de delitos relacionados con armas.
Entre los cargos están: conspiración para importar cocaína, uso y porte de ametralladoras y dispositivos destructivos durante esa conspiración, y posesión de esas armas para facilitar el narcotráfico.
La condena, dictada el 26 de junio de 2024, estableció una sentencia de 45 años de prisión "por importar y distribuir más de 400 toneladas de cocaína, además de armas, tras demostrar que Hernández usó su cargo público, las fuerzas del orden y el ejército para proteger a cárteles y facilitar el paso de drogas hacia Estados Unidos", según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.