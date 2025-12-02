Esta foto de JOH con Ana García no fue tomada después de su salida de prisión

Tegucigalpa, Honduras.- Una fotografía se ha viralizado en cadenas y grupos de WhatsApp en la que aparece el expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022), Juan Orlando Hernández, posando junto a su esposa, Ana García. El contenido asegura que la imagen fue captada después de su salida de prisión. Sin embargo, es falso. La fotografía fue tomada el 1 de septiembre de 2019 en Jerusalén, según señala una publicación de García. “Circula Fotografía de Juan Orlando que está Fuera de Prisión en Nueva York Los Hondureños Celebran la Noticia”, dice textualmente el mensaje enviado por grupos de WhatsApp desde el 2 de diciembre de 2025.

El expresidente Juan Orlando Hernández salió de prisión luego de permanecer más de tres años recluido en Estados Unidos, según notificó el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP). El BOP actualizó el registro de Hernández, indicando que, bajo el número 91441-054 y recluido en la prisión USP Hazelton de Virginia Occidental, figura ahora con la fecha de liberación: 1 de diciembre de 2025. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Esto luego que el pasado 28 de noviembre de 2025, el presidente de EE. UU., en su cuenta de Truth Social, anunció que otorgaría “un indulto total y completo al exmandatario hondureño. Hernández fue condenado a 45 años de prisión más cinco años de libertad supervisada, luego de ser encontrado culpable por los delitos de conspiración para importar cocaína, uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para el uso de armas.

Foto es de 2019

EH Verifica realizó una búsqueda inversa de la imagen y comprobó que fue publicada el 1 de septiembre de 2025 en el perfil de Ana García de Hernández en Facebook. En la descripción, García detalla que comparte la fotografía como recuerdo de su viaje a Jerusalén, hecho seis años atrás, es decir que la imagen data de 2019. “Recuerdo este día hace 6 años, era un primero de septiembre y ese año no estaríamos en las fiestas de la Bandera Nacional. Ese 1 de septiembre de 2019 estabamos en Jerusalén”, escribió.