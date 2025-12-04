Al 4 de diciembre EUA no ha pedido en extradición a Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales que despliega un arte afirma que Estados Unidos ordenó la extradición del consejero secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por presuntos vínculos con terrorismo.
Sin embargo, la información es falsa. EH Verifica consultó con Melvin Duarte, director de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, y con el canciller de Honduras, Javier Bú, quienes confirmaron que no existe ninguna solicitud de extradición contra el funcionario y que se trata de una desinformación que circula sin respaldo oficial.
“ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ACUSA A MARLON OCHOA DE TERRORISTA”, dice textualmente en el arte que se difunde en Facebook, compartido decenas de veces desde el 2 de diciembre de 2025.
El origen de esta narrativa podría relacionarse con un incidente ocurrido en mayo de 2019, cuando Ochoa, en ese entonces parte de la oposición política, participó en una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, durante la cual se incendió la puerta principal del edificio. El hecho fue parte de una manifestación contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.
En abril de 2025, el exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, declaró que Estados Unidos "podría acusar" a Ochoa por terrorismo, aludiendo a aquel ataque. Sin embargo, no se ha confirmado ninguna acción legal ni proceso en curso por parte del gobierno estadounidense.
No hay pedido de extradición
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Marlon Ochoa + extradición + 2025” lleva a una nota publicada por el Diario Tiempo el 27 de noviembre de este año, titulada: “Mike Vigil: Marlon Ochoa no viajó a EEUU para sesión de la OEA por acusación formal en ese país”.
El artículo señala que, según Mike Vigil, exagente de la DEA, una fotografía tomada por Ochoa en 2019 provocó la cancelación de su visa y otras sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Sin embargo, la nota no confirma que exista una solicitud de extradición en su contra.
EH Verifica consultó con Melvin Duarte, director de Comunicaciones del Poder Judicial, quien aseguró que el contenido viral que circula sobre una supuesta extradición es falso.
Asimismo, el canciller de Honduras, Javier Bú, afirmó: “Es falso”.
Por lo tanto, es incorrecto afirmar que Estados Unidos ha solicitado la extradición de Marlon Ochoa por terrorismo.
EH Verifica desmintió en su momento las publicaciones que afirmaban que Ochoa ya estaba en proceso de extradición.