Sampedranos llegan al Palacio Municipal para mostrar su apoyo a Roberto Contreras

El Palacio Municipal se llenó de sampedranos que llegaron para mostrarle su apoyo al alcalde Roberto Contreras, quien ha denunciado este día que está siendo víctima de persecución política por parte del gobierno. Aquí las imágenes
La convocatoria a la protesta surgió a través de redes sociales y rápidamente fue atendida por ciudadanos que manifestaron su apoyo a la gestión municipal y su rechazo a lo que consideran intentos de desestabilizarla.
Desde el techo de la alcaldía, el alcalde se dirigió a los manifestantes, agradeciendo su presencia y asegurando que continuará trabajando por el bienestar de la población sampedrana.
Contreras señaló que los procesos judiciales que enfrenta son parte de una “estrategia política” destinada a frenar su crecimiento e influencia en la ciudad y en el panorama electoral.
Los seguidores del edil insistieron en que los señalamientos responden más a intereses partidarios que a hechos comprobados.
Advirtieron que continuarán movilizándose para defender la voluntad popular expresada en las urnas.
La concentración se desarrolló de manera pacífica, aunque bajo la vigilancia de cuerpos policiales que resguardaron el perímetro del Parque Central y las inmediaciones de la alcaldía.
Algunos manifestantes portaron pancartas con mensajes de respaldo directo a Contreras, mientras otros llamaron a la unidad ciudadana para impedir lo que califican como intentos de “golpe político” contra la municipalidad.
El respaldo popular evidenciado en el Parque Central refleja la polarización que atraviesa San Pedro Sula, donde la figura del alcalde se mantiene en el centro de la atención pública a pocas semanas de las elecciones del 30 de noviembre.
Junto al alcalde estuvieron algunos líderes del Partido Liberal como Jorge Cálix. Se esperaba la presencia de Salvador Nasralla, pero no estuvo presente.