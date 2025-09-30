¿Quién es la esposa de Sir Salvador Moncada? Es parte de la familia real de Bélgica y recientemente acompañó al científico hondureño y actual embajador de Honduras en China, en una reunión con la mandataria Xiomara Castro en Montenegro.
Su nombre es María Esmeralda Adelaida Liliana Ana Leopoldina y se casó con el científico hondureño el 4 de abril de 1998 en la ciudad de Londres, Inglaterra.
Ella tuvo un encuentro con la presidenta Xiomara Castro en Montenegro y abordaron temas como defensa del medio ambiente, cambio climático, derechos de la mujer, empoderamiento femenino, desarrollo y relaciones diplomáticas con China.
María Esmeralda de Bélgica es miembro de la familia real belga, es la hija menor del fallecido rey Leopoldo III de Bélgica y su segunda esposa Lilian Baels.
La princesa María Esméralda es periodista, autora, documentalista, activista ambiental y defensora de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas.
Ella es hermana menor del difunto Rey Balduino de Bélgica, del Rey Alberto II de Bélgica y de la difunta Gran Duquesa Josefina Carlota de Luxemburgo, así como tía del Gran Duque Enrique de Luxemburgo (de mayor edad) y del Rey Felipe de Bélgica.
La princesa Marie-Esméralda estudió periodismo en la Université catholique de Louvain en Louvain-la-Neuve y luego se mudó a París para seguir su carrera como periodista y autora, escribiendo bajo el nombre de Esmeralda de Réthy y trabajando como free lance para revistas internacionales.
Con Sir Salvador Moncada tuvo dos hijos, Alexandra y Leopoldo Moncada, ambos nacidos en Londres, Inglaterra.
La princesa María Esméralda fue arrestada en Londres, Inglaterra, el 10 de octubre de 2019 tras unirse a una sentada de protesta de Rebelión contra la Extinción (XR) en Trafalgar Square, pero posteriormente fue liberada sin cargos.
Maria-Esmeralda es la presidenta honoraria de Care Belgium. Fue presidenta honoraria de Delphus hasta 2017, una asociación que ofrece a niños autistas una semana de terapia asistida con delfines cada año.