¿Cuándo reanudarán labores en la Embajada de Estados Unidos en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el inicio de la Semana Morazánica 2025, la Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que permanecerá cerrada desde el miércoles 1 de octubre hasta el viernes 3 de octubre. ¿Cuándo retornarán a trabajar?

A través de un comunicado en sus redes sociales, la embajada anunció la suspensión de sus labores durante las fechas festivas.

Tanto empresas privadas como de gobierno reanudaran labores este lunes 6 de octubre, al igual que embajada estadounidense.