¿Cuándo reanudarán labores en la Embajada de Estados Unidos en Honduras?

  • 30 de septiembre de 2025 a las 18:28
La Embajada de EE UU en Honduras informó que estará cerrada durante feriado morazánico.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el inicio de la Semana Morazánica 2025, la Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que permanecerá cerrada desde el miércoles 1 de octubre hasta el viernes 3 de octubre. ¿Cuándo retornarán a trabajar?

A través de un comunicado en sus redes sociales, la embajada anunció la suspensión de sus labores durante las fechas festivas.

Tanto empresas privadas como de gobierno reanudaran labores este lunes 6 de octubre, al igual que embajada estadounidense.

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización informó que los empleados de la administración pública gozarán del tradicional Feriado Morazánico entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre de 2025.

En cuanto a las empresas privadas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunció que las fechas oficiales en las que se concederá el feriado por la Semana Morazánica 2025 son partir del miércoles 1 de octubre a las 12:00 p.m. hasta mediodía del sábado 4 del mes en mención.

De acuerdo con el Decreto Legislativo No. 78-2015, los feriados cívicos del 3, 12 y 21 de octubre se trasladan a la primera semana de octubre de cada año.

La Semana Morazánica es uno de los principales periodos de descanso en Honduras, con el objetivo es impulsar el turismo interno y dinamizar la economía nacional.

Para obtener información actualizada sobre servicios consulares y citas, se recomienda visitar el sitio web oficial de la embajada en hn.usembassy.gov

