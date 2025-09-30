EE UU: Clima de inversión en Honduras opacado por corrupción e inseguridad jurídica

Tegucigalpa, Honduras.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe sobre el clima de inversión en Honduras en 2024, señalando que hay desafíos por enfrentar tales como la corrupción e inseguridad jurídica en el país. El informe resalta que Honduras tiene ventajas competitivas que lo posicionarían como un país atractivo para la inversión nacional y extranjera, pero los inversionistas se han limitado al percibir incertidumbre producto de las políticas y legislaciones.

"La percepción general de los líderes empresariales es que el clima de inversión se tornó más desafiante durante el período del informe, principalmente debido a la incertidumbre. El plan de gobierno público del partido gobernante afirma que el capitalismo no funciona para la mayoría y busca transformar el sistema económico fortaleciendo y fortaleciendo el rol del Estado en la economía", menciona el documento. Señala que empresarios y ciudadanos estadounidenses han manifestado que la corrupción en el sector público y en el Poder Judicial son un obstáculo. Estos actos de ilícitos se ven en contrataciones públicas, la emisión de permisos, las aduanas, las transacciones inmobiliarias, requisitos de desempeño y el sistema regulatorio. A su vez, el informe incluyó la reprobación de Honduras en los índices de Corrupción por parte de Transparencia Internacional y en la Cuenta del Milenio. En cuanto a la inseguridad jurídica, las empresas externaron su temor "por las amenazas con motivos políticos de enjuiciamiento penal y expropiación de activos privados, la electricidad poco fiable y costosa, las medidas no arancelarias contra las importaciones estadounidenses y las invasiones de tierras armadas cada vez más frecuentes".