EE UU: Clima de inversión en Honduras opacado por corrupción e inseguridad jurídica

Tegucigalpa, Honduras.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe sobre el clima de inversión en Honduras en 2024, señalando que hay desafíos por enfrentar tales como la corrupción e inseguridad jurídica en el país.
El informe resalta que Honduras tiene ventajas competitivas que lo posicionarían como un país atractivo para la inversión nacional y extranjera, pero los inversionistas se han limitado al percibir incertidumbre producto de las políticas y legislaciones.
"La percepción general de los líderes empresariales es que el clima de inversión se tornó más desafiante durante el período del informe, principalmente debido a la incertidumbre. El plan de gobierno público del partido gobernante afirma que el capitalismo no funciona para la mayoría y busca transformar el sistema económico fortaleciendo y fortaleciendo el rol del Estado en la economía", menciona el documento.
Señala que empresarios y ciudadanos estadounidenses han manifestado que la corrupción en el sector público y en el Poder Judicial son un obstáculo. Estos actos de ilícitos se ven en contrataciones públicas, la emisión de permisos, las aduanas, las transacciones inmobiliarias, requisitos de desempeño y el sistema regulatorio.
A su vez, el informe incluyó la reprobación de Honduras en los índices de Corrupción por parte de Transparencia Internacional y en la Cuenta del Milenio.
En cuanto a la inseguridad jurídica, las empresas externaron su temor "por las amenazas con motivos políticos de enjuiciamiento penal y expropiación de activos privados, la electricidad poco fiable y costosa, las medidas no arancelarias contra las importaciones estadounidenses y las invasiones de tierras armadas cada vez más frecuentes".
A esto se suma la salida de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en agosto de 2024, al igual que la incertidumbre de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), las cuales siguen operando pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucionales las reformas a la Constitución de la República y la ley orgánica que dio vida a estos régimenes económicos.
No solo la inseguridad jurídica preocupa, sino también la inseguridad criminal ante la latente criminalidad y las acciones que suelen ejecutar los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre).
"Las manifestaciones son frecuentes en Honduras y la incertidumbre política amenaza la estabilidad. Grupos ´colectivos , afiliados al partido gobernante, han interrumpido las actividades comerciales, incluso en centros médicos. En un par de casos, los grupos se han vuelto violentos", indicó.
Otros sectores en los que el país debe mejorar son en el sector energético, infraestructura, economía informal y la simplificación de trámites burocráticos.