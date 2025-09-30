Honduras no registra inversión extranjera de nuevas empresas en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La Inversión Extranjera Directa (IED) cerró el primer semestre de 2025 con 500.4 millones de dólares en Honduras, superando los $470.1 millones de enero-junio de 2024. Así lo indica un informe publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). No obstante, el reporte oficial revela que ese comportamiento se explica por la reinversión de utilidades, que durante el primer semestre sumó 662.7 millones de dólares, compensando la caída de otras fuentes como acciones y participaciones de capital, así como otro capital.

Según el reporte del Banco Central, la inversión extranjera ascendió a 920.3 millones de dólares en 2022, aumentando a $1,076.3 millones en 2023 y bajando a $993.9 millones en 2024. Para 2025 la IED puede rondar 1,000 millones de dólares. Por actividad económica, el sector financiero y de seguros es que el más recursos captó en el primer semestre de 2025 con 271.9 millones de dólares, seguido de comercio, restaurante y hoteles con $118.7 millones. "En el segundo trimestre de 2025, la actividad financiera y de seguros registró una entrada neta de USD159.5 millones, este resultado obedece a la mayor reinversión de utilidades por parte de los bancos con participación del exterior", según un análisis del BCH. Por países, Colombia se consolida como el principal país de emisor de inversión extranjera directa en Honduras en los últimos años. En 2023 la inversión en el país sumó 224.4 millones de dólares y para 2024 aumentó a $298.2 millones. Al primer semestre de 2025 se contabilizaron 163.4 millones de dólares procedentes.