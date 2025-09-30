¿Qué centros de salud estarán abiertos en la Semana Morazánica en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- La Región Metropolitana de Salud (RMS) notificó a la población del Distrito Central que durante la Semana Morazánica al menos nueve centros de salud permanecen disponibles para atender las necesidades médicas.

Según informó la RMS, los centros integrales de salud (CIS) de Las Crucitas, Carrizal, San Francisco, Villa Adela y San Miguel estarán operando con normalidad en la Semana Morazánica, ofreciendo consulta externa y otros servicios esenciales a los capitalinos.

Además, entre los establecimientos que permanecerán abiertos se encuentran también El Chile, El Pedregal, Alonso Suazo y Zambrano.

Todos estos están atendiendo en horarios normales, es decir, de 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

La RMS mencionó que estos son los centros que estarían dando atención, de los 64 CIS existentes en el Distrito Central.