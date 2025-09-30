  1. Inicio
¿Qué centros de salud estarán abiertos en la Semana Morazánica en la capital?

La Región Metropolitana de Salud informó que varios establecimientos, además del Hospital Escuela y el IHSS, tendrán horarios especiales para atender a la población en la Semana Morazánica

  • 30 de septiembre de 2025 a las 14:49
Durante el feriado, algunos centros de salud y hospitales capitalinos mantendrán servicios, mientras otros atenderán únicamente en emergencia

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Región Metropolitana de Salud (RMS) notificó a la población del Distrito Central que durante la Semana Morazánica al menos nueve centros de salud permanecen disponibles para atender las necesidades médicas.

Según informó la RMS, los centros integrales de salud (CIS) de Las Crucitas, Carrizal, San Francisco, Villa Adela y San Miguel estarán operando con normalidad en la Semana Morazánica, ofreciendo consulta externa y otros servicios esenciales a los capitalinos.

Además, entre los establecimientos que permanecerán abiertos se encuentran también El Chile, El Pedregal, Alonso Suazo y Zambrano.

Todos estos están atendiendo en horarios normales, es decir, de 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

La RMS mencionó que estos son los centros que estarían dando atención, de los 64 CIS existentes en el Distrito Central.

El listado de los centros de salud que brindarán atención en el feriado.

El Hospital Escuela informó también a la población en general y a sus pacientes los horarios de atención que se estarán aplicando durante el feriado.

La institución detalló que el lunes 29 y martes 30 de septiembre se brindará atención normal en consulta externa, administración y servicios de salud.

Mientras tanto, desde el miércoles 1 hasta el viernes 3 de octubre únicamente estarán habilitados los servicios de emergencia, hospitalización y áreas de apoyo.

¿Qué días atenderá el IHSS durante la Semana Morazánica 2025?

Las actividades regulares en todas las áreas se retomarán el lunes 6 de octubre, cuando nuevamente se prestará atención normal en el centro hospitalario.

En cuanto a la atención del Banco de Sangre del Hospital Escuela, la institución informó que tendrá horarios especiales durante la Semana Morazánica. Entre el miércoles 1 y jueves 2 de octubre, la atención será de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Interventora del Seguro Social otorga acuerdo de permanencia a 100 empleados de la salud

El sábado 4 de octubre el servicio se reanudará a partir de las 6:00 de la mañana en adelante. Las autoridades recordaron la importancia de la donación voluntaria de sangre para salvar vidas, especialmente en períodos de asueto donde la demanda de unidades puede aumentar.

Por su parte, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que a partir de este miércoles hasta el domingo 5 de octubre, los servicios de consulta externa gozarán de asueto, dejando habilitada únicamente la emergencia en el hospital de especialidades ubicado en el barrio La Granja de Comayagüela.

