Bancadas opositoras evalúan autoconvocarse para aprobar el presupuesto del TJE y Unidad de Política Limpia

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la negativa del partido Libertad y Refundación (Libre) de convocar a sesiones en el Congreso Nacional, diputados de las bancadas del Partido Liberal (PLH), Partido Nacional (PN) y Partido Salvador de Honduras (PSH) evalúan la posibilidad de autoconvocarse para aprobar los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y de la Unidad de Política Limpia. Lo anterior fue adelantado por Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, a través de su cuenta de X, donde externó que sostuvo una plática con los representantes de las principales bancadas de oposición. El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez Cumana; la presidenta del PSH, Fátima Mena; el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano; y el jefe de bancada liberal, Mario Segura, coinciden en la urgencia de garantizar certeza al proceso electoral.

“Se ha acordado comenzar a prepararnos para autoconvocarnos a sesión para aprobar los presupuestos para la Unidad de Política Limpia y el TJE”, anunció.

He conversado este día con el jefe de bancada del PSH @drcumana, la presidente del PSH @FatimaMenaHN, el jefe de bancada del PN @TommyZambranoM y el jefe de mi bancada del PLH @SeguraAroca sobre la imperiosa necesidad de dar certeza al proceso electoral y que ante la negativa... pic.twitter.com/woS3nXmPlC — Maribel Espinoza (@MaribelE59) October 7, 2025

Espinoza denunció que están "en contra de que queden inutilizadas ambas entidades por falta de presupuesto y con ello se permita el festín de dinero proveniente de narcoterroristas en la campaña". Gustavo Solórzano, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) por su parte, pidió al CN que considere ampliar el período de sesiones. "Hasta ahora, el Congreso no ha convocado sesiones con el objetivo de extender el período, y nadie quiere que se repita lo ocurrido en 2023, cuando se llegó al 1 de noviembre y la junta directiva tuvo que nombrar una comisión permanente", señaló, recordando que el plazo del período ordinario de sesiones vence el próximo 31 de octubre.