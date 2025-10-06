¿Cuándo serán las elecciones generales en Honduras?

En estos comicios, los hondureños elegirán al nuevo presidente de la República, diputados al Congreso Nacional, alcaldes y miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Tegucigalpa, Honduras.- Las elecciones generales en Honduras se celebrarán el próximo domingo 30 de noviembre de 2025, según el calendario oficial del Consejo Nacional Electoral ( CNE ).

Marlon Ochoa, consejero secretario del CNE, informó que 6,522,577 ciudadanos están habilitados para ejercer el sufragio, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

De esa cifra, 6,026,477 hondureños votarán dentro del país, mientras que 496,307 lo harán desde el exterior.

La mayor concentración de votantes fuera del país se encuentra en Estados Unidos, donde 399,530 hondureños podrán participar en las elecciones a través de 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en 12 ciudades.

Ochoa confirmó además que los hondureños residentes en España no podrán votar, debido a que el pleno de consejeros, con los votos de Ana Paola Hall y Cossette López, decidió no habilitar las tres JRV propuestas para Madrid, Valencia y Barcelona, dejando sin derecho al voto a 67,978 ciudadanos.

A nivel nacional, el CNE instalará 5,744 centros de votación en los 18 departamentos del país, con más de 19,000 Juntas Receptoras de Votos.

Asimismo, se detalló que 131,344 personas solicitaron cambio de centro de votación; de ellas, 127,537 fueron aprobadas y 3,807 denegadas.

El número total de votantes habilitados refleja un aumento del 12% en comparación con las elecciones primarias del 9 de marzo, cuando el censo era de poco más de 5.8 millones de ciudadanos.