Salvador Nasralla a empleados públicos: "Los únicos que se van son los corruptos y paracaidistas"

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, visitó El Progreso, Yoro, y envió un mensaje a empleados públicos de Honduras. El exdesignado presidencial aseguró que los empleados públicos que tengan capacidad, continuarán en sus empleos sin importar el censo político que tengan.

Nasralla mencionó que cada burócrata será medido por su capacidad y si llega a ser presidente, no habrá despidos masivos. "Sé que muchos sienten temor al escuchar la palabra cambio y piensan que votar por mí significa perder su trabajo. Les hablo con la verdad, el cambio que viene no es contra ustedes, el cambio es contra la corrupción. Si usted hace bien su trabajo, tiene mérito, capacidad y sirve con honestidad a la patria, no tiene nada que temer", indicó.