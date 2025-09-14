Salvador Nasralla a empleados públicos: "Los únicos que se van son los corruptos y paracaidistas"

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, visitó El Progreso, Yoro, y envió un mensaje a empleados públicos de Honduras.
El exdesignado presidencial aseguró que los empleados públicos que tengan capacidad, continuarán en sus empleos sin importar el censo político que tengan.
Nasralla mencionó que cada burócrata será medido por su capacidad y si llega a ser presidente, no habrá despidos masivos.
"Sé que muchos sienten temor al escuchar la palabra cambio y piensan que votar por mí significa perder su trabajo. Les hablo con la verdad, el cambio que viene no es contra ustedes, el cambio es contra la corrupción. Si usted hace bien su trabajo, tiene mérito, capacidad y sirve con honestidad a la patria, no tiene nada que temer", indicó.
Añadió que "al contrario, será valorado y respaldado, conmigo no habrá persecución política y la capacidad está siempre sobre cualquier bandera partidaria".
Continuó diciendo: "Con Salvador Nasralla se acaba el temor de ser despedido por no asistir a marchas y no estoy dispuesto a jugar con el hambre de tu familia ni tu estabilidad laboral".
Finalmente, precisó que "los únicos que se van son los corruptos y paracaidistas".
Salvador Nasralla es candidato presidencial de Honduras por tercera ocasión tras las elecciones de 2013 y 2017.