CNE aún no define reglamento y el voto en el exterior sigue en duda

Tegucigalpa, Honduras.-El voto en el exterior permanece en incertidumbre mientras avanza la cuenta regresiva hacia las elecciones generales, al no existir aún un reglamento que permita a los hondureños radicados en Estados Unidos y España ejercer el sufragio.

La desconfianza en torno a la habilitación de urnas en el extranjero creció tras denuncias de representantes de la comunidad migrante en Estados Unidos sobre la retención masiva de miles de tarjetas de identidad.

De acuerdo con datos oficiales, más de 250,000 Documento Nacional de Identificación (DNI) no han sido entregados, pese a que más de 400,000 hondureños ya se encuentran enrolados en el exterior.

Mientras algunos sectores instan al Consejo Nacional Electoral (CNE) a evaluar la viabilidad del proceso, la comunidad migrante reclama una definición inmediata.