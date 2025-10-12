"No soy corrupta": Maribel Espinoza emplaza a Luis Redondo por vincularla con narco

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada y exprecandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, rechazó las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que la vinculan, según él, con el narcotraficante Geovanny Fuentes. Espinoza calificó las afirmaciones como “mendaces y maliciosas” y pidió al Ministerio Público a citarla a declarar si existe alguna investigación en su contra.

En un pronunciamiento, compartido en su cuenta en la red social X, la legisladora aseguró estar "serena, tranquila porque no he cometido delitos" y ofreció ponerse a disposición del fiscal si se presenta un requerimiento formal. Además, advirtió que no pretende huir del país y que se presentará de forma voluntaria si el Ministerio Público actúa en su contra. En el posteo, Maribel Espinoza también envío un mensaje al fiscal general Johel Zelaya: "Si usted quiere venir por mí porque se encolerizó Luis Redondo porque promuevo la autoconvocatoria a las sesiones del CN, estoy lista para su ataque y le informo que no voy a huir del país si me quieren enjuiciar o capturar por sorpresa, porque que es innecesario; yo no soy cobarde por lo que bastará que anuncie que presentó un requerimiento fiscal e iré voluntariamente a presentarme". En su mensaje también advirtió: "Solo le recuerdo, Sr. fiscal, que NO SOY CORRUPTA Y NO TENGO ASOCIACIONES CON NARCOS; tampoco le temo a las amenazas que me hace LUIS REDONDO desde el poder Legislativo del cual formo parte, porque sé que estamos enfrentando la pretensión del familión para la consolidación de una dictadura de Izquierda". En su mensaje, Espinoza también aseguró que seguirá defendiendo la democracia y el Estado de derecho y anunció que, de ser necesario, enfrentará las acusaciones "en los tribunales con hidalguía".

¿Qué dijo Luis Redondo?