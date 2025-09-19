Maribel Espinoza rechaza diputación en el PL: "Sería una práctica corrupta"

Tegucigalpa, Honduras.- La abogada y actual diputada, Maribel Espinoza, anunció que no aceptará una candidatura a diputada por el Partido Liberal, luego de que circularan versiones sobre la posibilidad de que se le cediera una casilla en Francisco Morazán tras su derrota en las elecciones primarias, donde compitió como aspirante presidencial y fue vencida por Salvador Nasralla, actual candidato de los liberales. A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Espinoza agradeció a quienes le han mostrado respaldo para continuar en el Congreso Nacional, pero dejó claro que, por razones legales y éticas, no puede ni debe aceptar la diputación.

“La ley prohíbe que el Partido Liberal me nomine nuevamente porque participé como candidata a la presidencia en el mismo proceso electoral”, explicó, citando el artículo 115 numeral 10 de la Ley Electoral. Además, subrayó que su rechazo responde a convicciones personales. “Debo declinar a tal postulación por mis principios y valores éticos; soy coherente y no caeré en las conductas depravadas y propias de politiqueros que con sus acciones han hecho perder la confianza de los ciudadanos en sus políticos”, manifestó.