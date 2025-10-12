Nasry Afura en Atlántida: promete gobernar de pie por Honduras y no de intereses particulares

Tegucigalpa, Honduras.- Su firme compromiso con el turismo, desarrollo local y municipalización ​​dejó el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, “Papi a la Orden”, en el departamento de Atlántida, hasta donde se desplazó este fin de semana. Asfura, recorrió los municipios de La Masica, El Porvenir, La Ceiba y Jutiapa, en una intensa jornada donde reafirmó su compromiso con la inversión local y la generación de empleo en la zona norte del país. En La Masica, Asfura fue recibido con entusiasmo por nacionalistas, junto al candidato a alcalde “Monchito” Iraheta, a quien reiteró su respaldo y garantizó que con la entrega del kit de maquinaria municipal que comprende una retroexcavadora, dos volquetas, tractor, pipa de agua y motoniveladora, se podrán ejecutar obras que transformen las comunidades y mejoren la vida de las familias.

Luego, en La Ceiba, "Papi" encabezó una caminata que inició en el Parque Central y recorrió las calles hasta llegar al mercado San Isidro, saludando a comerciantes, vendedores y compradores con su característico carisma y cercanía. Acompañado por el candidato a alcalde Valentín Vásquez, expresó que La Ceiba volverá a ser la "Novia de Honduras" gracias al impulso del turismo sostenible, el apoyo a la empresa privada y la municipalización de los proyectos locales. En tanto en El Porvenir, junto al candidato Fernando Gómez, el presidenciable nacionalista, llamó a respaldar la planilla completa de diputados del Partido Nacional, destacando que la mayoría en el Congreso Nacional, será clave para aprobar proyectos y leyes que beneficien directamente a los municipios.

Subrayó que su propósito como presidente será “gobernar de pie, con dignidad y decisión, siempre al servicio de Honduras y no de intereses particulares”. “Papi a la Orden” dijo que su compromiso con los sectores productivos, los gobiernos locales y con la gente trabajadora del norte del país, es porque está convencido de que el desarrollo verdadero se construye desde los municipios hacia la nación. La actividad proselitista de Nasry Asfura continuó en el municipio de Jutiapa y acompañado al candidato a alcalde Olvin Bonilla, se comprometió en hacer realidad la construcción del puente Papaloteca, que une con el municipio de Balfate. En una acalorada reunión, centenares de nacionalistas que llegaron de diferentes aldeas y caseríos demostraron su respaldo a “Papi a la Orden”.