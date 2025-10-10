Nasry Asfura continúa su gira con recorrido por la Fesitranh en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.- En el marco de sus actividades políticas en el norte del país, el dirigente nacionalista Nasry “Papi a la Orden” Asfura realizó una caminata por la zona de la Fesitranh, en San Pedro Sula, donde compartió con vecinos y comerciantes, acompañado por Junior Burbara y los aspirantes a diputados por el departamento de Cortés.
La jornada se desarrolló en medio de un ambiente de entusiasmo, donde los residentes de la zona norte salieron a saludarlo, conversar y expresar sus inquietudes sobre los principales problemas de la ciudad.
Durante el recorrido, el exalcalde capitalino escuchó de primera mano las preocupaciones de las familias trabajadoras, centradas en temas como el tráfico, el deterioro de las calles y la falta de oportunidades económicas.
De acuerdo con los organizadores, la actividad formó parte de los acercamientos que el movimiento “Papi a la Orden” está realizando en distintas comunidades del país, con el fin de conocer las necesidades locales y promover propuestas de desarrollo desde la base.
Por su parte, Junior Burbara, aspirante a la alcaldía sampedrana, destacó que entre sus prioridades se encuentra la construcción de un macrodistrito de salud y un macromercado en el sector de la Fesitranh, proyectos que buscan dinamizar la economía local y mejorar los servicios públicos.
“El plan contempla también resolver los problemas de tráfico mediante la repavimentación de calles y la construcción de una troncal entre el bulevar del Norte y el bulevar a El Zapotal y Armenta”, expresó Burbara, quien aseguró que estas obras contribuirían a descongestionar la ciudad y mejorar la movilidad urbana.
Durante la caminata, Asfura interactuó con vecinos que le plantearon diversas necesidades comunitarias, entre ellas la falta de espacios recreativos, alumbrado público y acceso a servicios básicos.
El líder nacionalista reiteró su interés en seguir promoviendo un modelo de trabajo basado en la cercanía con la gente.
La visita a la Fesitranh se suma a las distintas actividades que Asfura ha venido realizando en varios puntos del país, especialmente en zonas urbanas donde busca fortalecer el contacto con las bases y estructurar un proyecto político de cara a los próximos procesos electorales que se desarrollarán el 30 de noviembre.