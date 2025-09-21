Nasry Asfura lleva propuestas sociales y de mitigación durante su visita a Choloma

Nasry Asfura llegó a Choloma el sábado 20 de septiembre como parte de su recorrido político para exponer a los presentes algunos de sus propuestas.
El aspirante nacionalista fue recibido por pobladores en el municipio, donde lo esperaban con algarabía.
Durante la actividad presentó programas sociales dirigidos a comunidades vulnerables, pues Choloma es uno de los lugares afectados constantemente por los desbordamientos.
En ese sentido, también anunció obras de mitigación con el objetivo de salvar vidas.
El evento reunió a simpatizantes que escucharon sus planteamientos.
Asfura afirmó que trabajará con intensidad junto a los líderes nacionalistas en Choloma, para impulsar cambios en el país.
El candidato presidencial del Partido Nacional, en su visita resaltó la importancia de generar inversión y oportunidades.
Choloma recibió con estusiasmo el anuncio de sus principales propuestas de campaña que apuntan a mitigar los efectos de las inundaciones en la zona.