"Nadie ha renunciado": Nasry Asfura sobre reestructuración en comisión política en Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, se pronunció respecto a la salida de Mario Canahuati, Emil Hawitt y Darío Gámez de la comisión nacional de campaña política en el departamento de Cortés, afirmando que ningún miembro ha renunciado. El presidenciable detalló que fue él quien solicitó el pasado 4 de octubre asumir la gerencia del departamento de la zona norte a menos de dos meses de las elecciones generales.

"Nadie ha renunciado. Yo tomé la decisión el sábado, le pedí a toda le gerencia del departamento de Cortés, a los coordinadores, que yo asumo la gerencia del departamento de Cortés", explicó Asfura en el noticiero TN5. Ante los rumores que circularon ayer -6 de octubre-, enfatizó que "aquí no hay ninguna renuncia, ninguna revolución". La comisión nacional de campaña del Partido Nacional a través de un comunicado indicó que se trata de un cambio estratégico con el fin de fortalecer el equipo de campaña, tratándose de una "reingeniería electoral".