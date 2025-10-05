  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Partido Nacional resalta en Lempira el poder de las mujeres en la política

En el acto, se transmitió un mensaje en video del presidenciable Nasry Asfura, quien destacó que “la mujer será protagonista del cambio que viene para Honduras”.

  • 05 de octubre de 2025 a las 17:59
Partido Nacional resalta en Lempira el poder de las mujeres en la política
1 de 8

Dirigentes y militantes del Partido Nacional participaron en el conversatorio “El Poder de las Mujeres en los Procesos Electorales”, realizado este domingo en la ciudad de Gracias, Lempira, evento que no contó con la presencia física del candidato presidencial.

 Foto cortesía: Facebook/PNH.
Partido Nacional resalta en Lempira el poder de las mujeres en la política
2 de 8

La actividad fue encabezada por la candidata a designada presidencial María Antonieta Mejía, junto a aspirantes a diputados y miembros de la estructura política del departamento.

 Foto cortesía: Facebook/PNH.
Partido Nacional resalta en Lempira el poder de las mujeres en la política
3 de 8

“Este 30 de noviembre, la mujer será protagonista del cambio que viene para Honduras”, expresó María Antonieta Mejía, durante su intervención ante las asistentes.

 Foto cortesía: Facebook/PNH.
Partido Nacional resalta en Lempira el poder de las mujeres en la política
4 de 8

El encuentro reunió a lideresas nacionales y locales, quienes reflexionaron sobre la participación femenina en la democracia y los procesos electorales.

 Foto cortesía: Facebook/PNH.
Partido Nacional resalta en Lempira el poder de las mujeres en la política
5 de 8

En el evento se compartió un mensaje en video del candidato presidencial Nasry Asfura, ausente en la jornada, pero quien agradeció el compromiso de las mujeres nacionalistas.

 Foto cortesía: Facebook/PNH.
Partido Nacional resalta en Lempira el poder de las mujeres en la política
6 de 8

“Este 30 de noviembre vamos a demostrar toda la fuerza y el liderazgo de la mujer”, manifestó Nasry Asfura en el mensaje proyectado durante el conversatorio.

 Foto cortesía: Facebook/PNH.
Partido Nacional resalta en Lempira el poder de las mujeres en la política
7 de 8

La Comisión Nacional de la Mujer del Partido Nacional fue la encargada de organizar el espacio de diálogo, centrado en el papel político y social de las hondureñas.

 Foto cortesía: Facebook/PNH.
Partido Nacional resalta en Lempira el poder de las mujeres en la política
8 de 8

“Si Dios nos da la oportunidad de gobernar, lo voy a hacer en compañía de ustedes”, dijo Asfura en su mensaje, reconociendo el trabajo de las mujeres dentro del partido.

 Foto cortesía: Facebook/PNH.
Cargar más fotos