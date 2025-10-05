Partido Nacional resalta en Lempira el poder de las mujeres en la política

Dirigentes y militantes del Partido Nacional participaron en el conversatorio “El Poder de las Mujeres en los Procesos Electorales”, realizado este domingo en la ciudad de Gracias, Lempira, evento que no contó con la presencia física del candidato presidencial.
La actividad fue encabezada por la candidata a designada presidencial María Antonieta Mejía, junto a aspirantes a diputados y miembros de la estructura política del departamento.
“Este 30 de noviembre, la mujer será protagonista del cambio que viene para Honduras”, expresó María Antonieta Mejía, durante su intervención ante las asistentes.
El encuentro reunió a lideresas nacionales y locales, quienes reflexionaron sobre la participación femenina en la democracia y los procesos electorales.
En el evento se compartió un mensaje en video del candidato presidencial Nasry Asfura, ausente en la jornada, pero quien agradeció el compromiso de las mujeres nacionalistas.
“Este 30 de noviembre vamos a demostrar toda la fuerza y el liderazgo de la mujer”, manifestó Nasry Asfura en el mensaje proyectado durante el conversatorio.
La Comisión Nacional de la Mujer del Partido Nacional fue la encargada de organizar el espacio de diálogo, centrado en el papel político y social de las hondureñas.
“Si Dios nos da la oportunidad de gobernar, lo voy a hacer en compañía de ustedes”, dijo Asfura en su mensaje, reconociendo el trabajo de las mujeres dentro del partido.