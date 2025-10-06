Cambios en el PN: Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez salen de la comisión política

San Pedro Sula, Honduras.- La Comisión Nacional de Campaña del Partido Nacional anunció una reestructuración interna en el departamento de Cortés, como parte de "un proceso de reingeniería electoral orientado a fortalecer su estrategia territorial" de cara a los comicios generales de noviembre.

Como parte de estos cambios, los empresarios y asesores Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez ya no forman parte de la Comisión Política Departamental de Cortés, decisión tomada para “modernizar y dinamizar” el trabajo organizativo en una de las zonas con mayor peso electoral del país.

Fuentes internas del Partido Nacional confirmaron que fue el propio candidato presidencial nacionalista, Nasry Asfura, quien ordenó la reestructuración en la zona norte.

Según un comunicado oficial del partido, la medida responde a la necesidad de contar con una estructura “más ágil, coordinada y cercana a las bases”, con liderazgos locales de experiencia en campañas y conocimiento del territorio.

“San Pedro Sula y el departamento de Cortés son centros clave de población y decisión electoral. Hemos decidido fortalecer el equipo de campaña en esta región estratégica para garantizar una participación activa y una victoria contundente”, expresó la Comisión Política en su declaración.