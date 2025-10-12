UNAH suspende clases presenciales en departamentos con alerta roja y amarilla por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las constantes lluvias que caen sobre gran parte del territorio nacional a causa de una vaguada superficial, las autoridades educativas han tomado la medida de suspender las actividades este lunes 13 de octubre.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informó, a través de un comunicado, que en los departamentos que han sido declaradas bajo alerta roja y amarilla por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco) las actividades académicas y administrativas serán suspendidas durante 24 horas, a fin de prevenir tragedias.
Los departamentos en alerta roja son: Francisco Morazán, La Paz, Lempira e Intibucá continuarán en alerta roja. Mientras que en alerta amarilla se encuentran: Choluteca, Valle, Comayagua , Ocotepeque y El Paraíso.
La medida de Copeco estará vigente durante 24 horas desde las 12 del mediodía de este domingo 12 de octubre, por lo que las autoridades de cada campus de la UNAH ubicado en estos lugares deberá acatar la determinación.
Pero aclara que aquellas actividades indispensables o que deben cumplirse por plazos institucionales "ineludibles", deberán realizarse de manera presencial, bajo la responsabilidad de las unidades correspondientes, pero tomando las medidas de precaución pertinentes.
¿Cómo se trabajará?
La máxima casa de estudios explicó en su comunicado que en las actividades laborales y académicas que así lo permitan, los empleados administrativos, docentes y alumnos deberán recurrir al teletrabajo y la teledocencia.
Pero aclara que aquellas actividades indispensables o que deben cumplirse por plazos institucionales "ineludibles", deberán realizarse de manera presencial, bajo la responsabilidad de las unidades correspondientes, pero tomando las medidas de precaución pertinentes.
Por otro lado, la UNAH explicó que en el caso de los centros universitarios situados en los departamentos en alerta verde (Copán, Santa Bárbara, Yoro, Cortés y Olancho), las clases se desarrollarán de manera normal.
Situación de las lluvias en Honduras
Según los pronósticos de Copeco y del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, las lluvias que afectan al país podrían extenderse entre 48 y 60 horas, con mayor intensidad en las regiones centro, sur, occidente y oriente de Honduras.
A la fecha, ya se reportan al menos nueve muertes y más de diez mil afectados en el país, según los más recientes reportes.
Los daños se reportan en casi todo el territorio hondureño; no obstante, Francisco Morazán es el departamento con mayor incidencias; acumulando más de 100 reportes de inundaciones, deslizamientos, caídas de árboles y colapsos de estructuras.
También se registraron emergencias en Cortés, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Choluteca, Santa Bárbara, Valle y Ocotepeque.