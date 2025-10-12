UNAH suspende clases presenciales en departamentos con alerta roja y amarilla por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las constantes lluvias que caen sobre gran parte del territorio nacional a causa de una vaguada superficial, las autoridades educativas han tomado la medida de suspender las actividades este lunes 13 de octubre.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informó, a través de un comunicado, que en los departamentos que han sido declaradas bajo alerta roja y amarilla por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco) las actividades académicas y administrativas serán suspendidas durante 24 horas, a fin de prevenir tragedias.

Los departamentos en alerta roja son: Francisco Morazán, La Paz, Lempira e Intibucá continuarán en alerta roja. Mientras que en alerta amarilla se encuentran: Choluteca, Valle, Comayagua , Ocotepeque y El Paraíso.

La medida de Copeco estará vigente durante 24 horas desde las 12 del mediodía de este domingo 12 de octubre, por lo que las autoridades de cada campus de la UNAH ubicado en estos lugares deberá acatar la determinación.



Pero aclara que aquellas actividades indispensables o que deben cumplirse por plazos institucionales "ineludibles", deberán realizarse de manera presencial, bajo la responsabilidad de las unidades correspondientes, pero tomando las medidas de precaución pertinentes.