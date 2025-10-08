Interactivo: ¿Cuántos días faltan para las elecciones generales en Honduras 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Quedan menos de dos meses para que millones de hondureños salgan el próximo 30 de noviembre a ejercer su voto en las elecciones generales de 2025. Más de 6.5 millones de ciudadanos escogerán al nuevo presidente, diputados y autoridades de corporaciones municipales para el período 2026-2030.

Comparado a las elecciones primarias celebradas el pasado 9 de marzo, hay un aumento del 12% en la cantidad de personas habilitadas para votar, ya que en esos comicios la cifra fue de 5.8 millones. Para los comicios de este año, son cinco partidos políticos los que entran en la contienda: Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y el partido Democracia Cristiana (DC). De igual forma, se suman los candidatos independientes.