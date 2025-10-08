Interactivo: ¿Cuántos días faltan para las elecciones generales en Honduras 2025?

Más de 6.5 millones de hondureños están habilitados para dar su voto. Conozca cuántos días faltan para las elecciones con el interactivo de EL HERALDO

    Los hondureños escogerán el próximo 30 de noviembre al nuevo presidente de la República, los diputados del Congreso Nacional y a las autoridades de las corporaciones municipales.

     Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
  • 08 de octubre de 2025 a las 14:34

Tegucigalpa, Honduras.- Quedan menos de dos meses para que millones de hondureños salgan el próximo 30 de noviembre a ejercer su voto en las elecciones generales de 2025.

Más de 6.5 millones de ciudadanos escogerán al nuevo presidente, diputados y autoridades de corporaciones municipales para el período 2026-2030.

Comparado a las elecciones primarias celebradas el pasado 9 de marzo, hay un aumento del 12% en la cantidad de personas habilitadas para votar, ya que en esos comicios la cifra fue de 5.8 millones.

Para los comicios de este año, son cinco partidos políticos los que entran en la contienda: Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y el partido Democracia Cristiana (DC). De igual forma, se suman los candidatos independientes.

Cabe resaltar que estas será la décimosegunda ocasión en la que Honduras tendrá elecciones desde el retorno a la democracia en 1982.

Conozca en tiempo real cuántos días faltan para las elecciones generales de este año con el interactivo de EL HERALDO. Este gráfico fue ajustado con el huso horario de Honduras y detalle el tiempo en días, horas, minutos y segundos.

