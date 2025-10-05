Incierto el voto en Estados Unidos ante políticas migratorias de Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.-El endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump sigue generando efectos que trascienden los muros fronterizos.

A menos de dos meses de las elecciones generales en Honduras, miles de compatriotas en Estados Unidos temen no poder votar, atrapados entre la incertidumbre electoral y el miedo a ser detenidos por las autoridades migratorias.

Desde comienzos de 2025, los controles reforzados y los operativos de deportación han limitado la movilidad de los hondureños en varios estados, incluso entre quienes gestionan su residencia legal. Analistas y funcionarios electorales coinciden en que este clima de persecución podría reducir drásticamente la participación en el voto exterior.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reconoció que la habilitación de centros de votación en el extranjero enfrenta serias limitaciones.

“Solo serían 18 lugares, si se toma la decisión. En 2021 apenas seis o siete lograron abrirse, a pesar de que se enviaron maletas electorales. Solo hubo 375 votos. Ahora pregúntele a la gente si va a ir a votar con las condiciones migratorias allá”, señaló.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, a pesar de la represión y las masivas deportaciones de Trump, es optimista y considera que "es una narrativa que no sé donde ha salido de que posiblemente va a estar migración, incluso los domingos migración no sale y precisamente en esa fecha es una fecha feriada en este país".

A la incertidumbre migratoria se suma el retraso del CNE, que aún no ha aprobado el reglamento que regirá el voto en el exterior.

Aunque la carga electoral ya fue definida, el órgano enfrenta obstáculos logísticos, presupuestarios y deficiencias en la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI).

“El voto en el exterior todavía no se ha discutido. Sí, se han tomado decisiones previas necesarias para cerrar el censo, pero el reglamento aún no está listo”, explicó la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.