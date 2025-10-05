Incierto el voto en Estados Unidos ante políticas migratorias de Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.-El endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump sigue generando efectos que trascienden los muros fronterizos.
A menos de dos meses de las elecciones generales en Honduras, miles de compatriotas en Estados Unidos temen no poder votar, atrapados entre la incertidumbre electoral y el miedo a ser detenidos por las autoridades migratorias.
Desde comienzos de 2025, los controles reforzados y los operativos de deportación han limitado la movilidad de los hondureños en varios estados, incluso entre quienes gestionan su residencia legal. Analistas y funcionarios electorales coinciden en que este clima de persecución podría reducir drásticamente la participación en el voto exterior.
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reconoció que la habilitación de centros de votación en el extranjero enfrenta serias limitaciones.
“Solo serían 18 lugares, si se toma la decisión. En 2021 apenas seis o siete lograron abrirse, a pesar de que se enviaron maletas electorales. Solo hubo 375 votos. Ahora pregúntele a la gente si va a ir a votar con las condiciones migratorias allá”, señaló.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, a pesar de la represión y las masivas deportaciones de Trump, es optimista y considera que "es una narrativa que no sé donde ha salido de que posiblemente va a estar migración, incluso los domingos migración no sale y precisamente en esa fecha es una fecha feriada en este país".
A la incertidumbre migratoria se suma el retraso del CNE, que aún no ha aprobado el reglamento que regirá el voto en el exterior.
Aunque la carga electoral ya fue definida, el órgano enfrenta obstáculos logísticos, presupuestarios y deficiencias en la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI).
“El voto en el exterior todavía no se ha discutido. Sí, se han tomado decisiones previas necesarias para cerrar el censo, pero el reglamento aún no está listo”, explicó la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.
Añadió que “hay algunos países que entran y otros que no; no hay capacidad para hacerlo en todo el mundo. Más adelante podremos incluir otras ciudades, cuando tengamos el reglamento y todas las reglas del juego definidas”.
En las pasadas elecciones generales, el CNE habilitó urnas en ocho ciudades de Estados Unidos, además de Ottawa y Montreal (Canadá), México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana.
Sin embargo, la participación fue mínima: Xiomara Castro obtuvo 171 votos; Nasry Asfura, 153; y Yani Rosenthal, 27.
Ahora, el Consejo prevé 15 centros de votación en Estados Unidos, pero ninguno en España.
Entrega de DNI
El analista político Graco Pérez advirtió que la falta de claridad sobre la entrega de documentos podría agravar la exclusión.
“Se ha denunciado que al menos 350,000 DNI están retenidos. Eso puede definir un resultado cerrado. No es posible aprobar el voto en el exterior sin saber dónde están esas identidades: si en los consulados, en Cancillería o sin reclamar”, alertó.
A su juicio, también preocupa la falta de transparencia sobre la observación internacional:“Hay al menos 20 países y organismos que han solicitado participar como observadores, entre ellos Rusia, lo cual genera cuestionamientos por su historial antidemocrático”.
"Hay que darle más confianza al pueblo hondureño de que se están tomando las acciones necesarias. Uno de los temas no son solo las identidades; los observadores, escuchaba que había como 20 países y organizaciones que están pidiendo ser observadores. Está el tema de Rusia, que quiere ser observador, un país antidemocrático", apuntó
A su juicio, es de vital importancia aclarar el paradero de más de 250,000 DNI para brindar transparencia al proceso, que podría poner en riesgo las elecciones.
Por su parte, Juan Flores, denunció que la tardanza en la entrega del DNI ya limita la participación de los connacionales.
“Este año más de 100,000 personas se enrolaron y no han recibido su documento. Yo inicié mi trámite hace tres meses y me dieron fecha de entrega en seis. ¿Cuánto puede demorar imprimir un DNI en Honduras?”, cuestionó.
De acuerdo con cifras del CNE, aunque el reglamento del voto en el exterior aún no está aprobado, 15,000 papeletas ya fueron enviadas a impresión para ser trasladadas a los centros de votación en el extranjero.
En total, más de seis millones de hondureños están habilitados para votar el próximo 30 de noviembre, según el censo electoral definitivo.
Pero entre la burocracia y el temor migratorio, una parte de ellos podría quedar nuevamente fuera de las urnas.