Arzobispo de San Pedro Sula llama a participación masiva en las elecciones generales

Miguel Lenihan instó a los hondureños a ejercer su derecho al voto en las elecciones del 30 de noviembre y pidió a los partidos aceptar los resultados

  • 04 de octubre de 2025 a las 15:47
El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, pidió una participación masiva y respeto a la decisión del pueblo hondureño en las próximas elecciones.

 Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.- El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, hizo este sábado un llamado a una participación "masiva" de los hondureños en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre y exhortó a que se respete la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

"Son más de seis millones" los electores llamados a las urnas "y normalmente solo votan tres millones; los demás no. Este año queremos una votación masiva", subrayó el prelado católico en declaraciones a medios locales.

El arzobispo irlandés señaló que votar es "un derecho y un deber" ciudadano para elegir a las nuevas autoridades que dirigirán el país durante los próximos cuatro años.

¿Cuántos observadores habrá en las elecciones generales?

Lenihan pidió a los actores políticos "respetar" la decisión del pueblo hondureño expresada en las urnas durante los comicios generales, cuando están llamados a votar 6,5 millones de personas y será elegido un nuevo presidente, tres designados (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y veinte al Centroamericano.

En los próximos comicios participarán cinco partidos políticos, aunque, según los más recientes sondeos de opinión, solo tres de ellos se perfilan con posibilidades reales de alcanzar la presidencia.

Se trata del gobernante Libertad y Refundación (Libre), que postula a Rixi Moncada como su candidata; el Partido Nacional, primera fuerza de oposición, y a quien representará Nasry Asfura, y el Partido Liberal, considerado la segunda fuerza opositora, que encabezará en los comicios Salvador Nasralla.

Así luce la papeleta con la que Honduras elegirá nuevo gobierno este 30 de noviembre

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

