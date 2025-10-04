Arzobispo de San Pedro Sula llama a participación masiva en las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, hizo este sábado un llamado a una participación "masiva" de los hondureños en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre y exhortó a que se respete la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

"Son más de seis millones" los electores llamados a las urnas "y normalmente solo votan tres millones; los demás no. Este año queremos una votación masiva", subrayó el prelado católico en declaraciones a medios locales.

El arzobispo irlandés señaló que votar es "un derecho y un deber" ciudadano para elegir a las nuevas autoridades que dirigirán el país durante los próximos cuatro años.