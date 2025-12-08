Violento desalojo en finca Camarones de Quebrada de Arena

Tocoa, Honduras.- Una violenta jornada se vivió la tarde de este lunes en la finca Camarones, ubicada en aldea Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón, tras un masivo operativo de desalojo que enfrentó a centenares de agentes de la Policía Nacional con aproximadamente unas 200 familias campesinas que se oponían a la medida.​

El operativo comenzó a primeras horas de la mañana, cuando un contingente de policías, irrumpió en la propiedad. Las familias, organizadas y residiendo en el lugar desde hace varios años que invadieron la propiedad que reclama Corporación Dinant, intentaron resistir el desalojo, manifestando que, "solo muertos nos sacan de aquí".​