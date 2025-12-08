  1. Inicio
Violento desalojo en finca Camarones de Quebrada de Arena

​Centenares de policías ingresan a finca Camarones y desalojan a cerca de 200 familias campesinas que tenían ocupadas las tierras

  • 08 de diciembre de 2025 a las 15:55
Hasta el lugar llegaron varias tanquetas y decenas de agentes policiales.

 Foto: Captura de video

Tocoa, Honduras.- Una violenta jornada se vivió la tarde de este lunes en la finca Camarones, ubicada en aldea Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón, tras un masivo operativo de desalojo que enfrentó a centenares de agentes de la Policía Nacional con aproximadamente unas 200 familias campesinas que se oponían a la medida.​

El operativo comenzó a primeras horas de la mañana, cuando un contingente de policías, irrumpió en la propiedad. Las familias, organizadas y residiendo en el lugar desde hace varios años que invadieron la propiedad que reclama Corporación Dinant, intentaron resistir el desalojo, manifestando que, "solo muertos nos sacan de aquí".​

Testigos en el lugar y reportes preliminares de medios locales indican que la resistencia de los pobladores escaló rápidamente a enfrentamientos.

​Hasta el momento la situación en la zona sigue siendo tensa. ​La orden de desalojo fue ejecutada en favor de compañías extractoras de aceite que operan en la zona en el marco de un largo y conocido conflicto agrario en la zona del Bajo Aguán.​

Los campesinos, por su parte, argumentan que el desalojo violenta acuerdos y procesos legales previos con el gobierno central.

