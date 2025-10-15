ASJ: La falta de especialistas y de quirófanos limitan la reducción de la mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 13,745 personas continúan viviendo con dolor, incertidumbre y su salud afectada mientras esperan someterse a un procedimiento quirúrgico en el sistema sanitario público, reveló la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). En conferencia de prensa, la organización de sociedad civil aseveró que de esa cantidad de pacientes hay un total de 6,571 (48%) que conforman la mora quirúrgica de la Secretaría de Salud (Sesal), es decir, ellos llevan esperando desde hace varios meses. Las cifras ponen en evidencia la precaria situación del sistema sanitario, pues entre las causas que hacen que exista esa gran cantidad de pacientes es la ausencia de médicos especializados y disponibilidad de los mismos; la falta de quirófanos disponibles, escasez de medicamentos, insumos o materiales médicos y la falta de camas hospitalarias, entre otras.

Los datos de la ASJ presentados este miércoles señalan que la lista de espera en el primer semestre del año en vez de bajar ascendió; en enero había 13,358 personas esperando ser operadas, pero a julio la cifra aumentó a 13,745. "Este año no se logró una reducción importante en la lista de espera, lo que indica que los resultados no atienden los problemas de la población hondureña. Sigue siendo una deuda con el pueblo", establece el informe. De la población que espera su cirugía, el 63% (más de 8,600 personas) ya tiene una fecha programada; no obstante, a uno de cada cuatro en algún momento le reprogramaron la cita.

El restante 37% de los pacientes (unos 5,100 aproximadamente) aún no les dan fecha para realizarles su intervención quirúrgica, por lo que deben seguir esperando; el 34% de ellos lleva esperando más de medio año.

"Es preocupante porque esta población ha expresado tener una condición de salud crónica, una enfermedad de base; y el 52% dice que siente que en la espera de la cirugía su salud se están poniendo grave", indicó Blanca Munguía, directora de Salud de la organización.



Plan para reducir la mora

A principios de junio de este año, las autoridades de la Sesal anunciaron un plan para reducir a cero la mora quirúrgica al finalizar el año.

Sin embargo, la ASJ estableció que para lograr esa meta se deben realizar 2,190 operaciones cada mes. "Es un gran desafío, porque todavía persiste que 41 quirófanos están inhabilitados, limitantes en insumos, ausencia de profesionales de la salud especializados, cuando estamos viendo que están renunciando", criticó Munguía. Carlos Hernández, director de la ASJ, lamentó que la prioridad de las actuales autoridades no sean los pacientes que usan a diario los servicios de salud. "La mora quirúrgica ha crecido, no le están pagando a los proveedores de medicamentos eso va a generar desabastecimiento, entonces tenemos un gran problema problema", dijo. Agregó que "no es justo que médicos especialistas estén renunciando porque no les pagan, mientras tenemos algunos ineptos, diría yo, no sé si tienen formación universitaria con salarios arriba de los 150,000 lempiras". Hernández expresó que si las autoridades no desarrollan un plan efectivo, lamentablemente lo que le espera a los pacientes es la muerte.