IHSS realiza con éxito el primer trasplante de riñón con cirugía laparoscópica

El procedimiento, que es mínimamente invasivo, ofrece una recuperación más rápida y segura para el donante, explicaron los médicos del Seguro Social .

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) realizó con éxito el primer trasplante renal mediante cirugía laparoscópica de nefrectomía.

La intervención estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas en nefrología, urología, cirugía vascular, anestesia y enfermería, quienes trabajaron con precisión y tecnología avanzada para garantizar un resultado exitoso.

Los doctores indicaron que este innovador procedimiento representa un avance significativo en el programa de trasplantes renales del hospital, al permitir la extracción del riñón del donante a través de pequeñas incisiones, reduciendo el dolor postoperatorio, las complicaciones y el tiempo de hospitalización.

“Este es un logro médico humanizado. Con la laparoscopía damos un paso adelante en beneficio de nuestros pacientes y de las familias que generosamente deciden donar”, expresaron las autoridades hospitalarias.

El paciente que recibió el trasplante es un hombre de 28 años, diagnosticado con insuficiencia renal crónica, mientras que la donante fue su hermana de 33 años.