El mal control de las instituciones es lo que motivó mensaje de EE UU, según la sociedad civil

Tegucigalpa, Honduras.- La advertencia hecha por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, caló en la clase política del país; el inicio del escrutinio especial es solo una muestra de lo que implicó la sugerencia. En su cuenta de X, la Oficina, posteó: "En Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe iniciar de inmediato el proceso de escrutinio especial para finalizar los resultados oficiales. Cualquier llamado a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias". Para la socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, la misiva enviada desde los Estados Unidos, radica en gran medida, en que la nación del norte sabe que en nuestro país, las estructuras institucionales no tienen la fortaleza necesaria para tener el control de esas instituciones.

"El espectáculo que se ha dado en estas elecciones, no lo habíamos tenido y eso lo que evidencia es la manipulación y el control que quieren ejercer, en este caso específico el partido de gobierno, que habiendo sido derrotado humillantemente, ha querido salir ganador de estas elecciones", lamentó Castellanos. La excatedrática, integrada a organizaciones de la sociedad civil, exteriorizó: "Imagino que los mensajes que han surgido desde Estados Unidos, han sido porque han observado toda esa manipulación, todo ese control, y viendo el caso venezolano, donde el señor Maduro nunca mostró las actas que había ganado, está en el poder".

Consecuencias

Para la directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, "es un mensaje muy claro, que no solamente los ojos de la ciudadanía hondureña están puestos en los resultados o la declaratoria que tiene que brindarnos el Consejo Nacional Electoral, a más tardar el 30 de diciembre, sino, que también hay una mirada internacional o de países aliados que trabajan con Honduras".

El recado de los Estados Unidos, de que la voz de 3.4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada, es porque "por supuesto están esperando la declaratoria, para ver cómo van a trabajar con Honduras en el corto, mediano y largo plazo o cuál va a ser la forma de colaboración de alianza entre países a partir del 27 de enero del 2026", manifestó Elvir. Graco Pérez, versado en temas y tratados internacionales, desde su óptica, reconoció las medidas sancionatorias que, en este caso, Estados Unidos tiene con las autoridades y actores políticos de otros países, cuando no cumplen o se enmarcan en acciones reñidas con la ley. "En el caso de Estados Unidos, la primera medida que se toma es la cancelación de visas, luego congelar recursos que pudieran tener en territorio de Estados Unidos y los bienes", detalló.