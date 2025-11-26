  1. Inicio
Las 9 claves del post de Donald Trump en Truth Social sobre candidatos presidenciales en Honduras

Trump publicó en Truth Social un mensaje sobre las elecciones de Honduras, candidatos y revelaciones impactantes. Estas son las 9 claves esenciales que explican su postura

  • 26 de noviembre de 2025 a las 18:14
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un extenso mensaje en Truth Social en el que se pronunció directamente sobre las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre. En su publicación, Trump hace fuertes afirmaciones sobre el panorama político hondureño, menciona a los principales candidatos y asegura que el futuro democrático del país está en riesgo.

 Foto: @realdonaldtrump
Su mensaje, que rápidamente generó reacciones en redes, mezcla advertencias, señalamientos y un llamado explícito sobre por quién deberían votar los hondureños.

 Foto: @realdonaldtrump
1. Afirma que la democracia en Honduras está en riesgo

Trump comienza alertando que la democracia hondureña “está en tela de juicio” en las elecciones del 30 de noviembre.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
2. Señala una supuesta amenaza de influencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Plantea que “Maduro y sus narcoterroristas” podrían tomar control de Honduras, comparándolo con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

 Foto: @nicolasmaduro
3. Declara que Nasry "Tito" Asfura es “quien defiende la democracia". También describe a "Tito" Asfura como el candidato que “lucha contra Maduro” y lo presenta como el único aliado confiable para la libertad en Honduras.

 Foto: @Nasry Tito Asfura
4. Resalta su gestión como alcalde de Tegucigalpa. Trump destaca obras atribuidas a Asfura: llevar agua potable a millones y pavimentar cientos de kilómetros.

 Foto: @Nasry Tito Asfura
5. Ataca a Rixi Moncada y la vincula a Fidel Castro. Señala a Rixi Moncada, la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre) como su principal opositora y menciona que ella “dice que su ídolo es Fidel Castro”.

 Foto: @rixipresidenta
6. Critica fuertemente a Salvador Nasralla. Al candidato del Partido Liberal lo califica como “casi comunista” y afirma que no es amigo de la libertad, además de cuestionar su alianza y posterior ruptura con Xiomara Castro.

 Foto: @Salvador Nasralla
7. Acusa a la oposición de intentar dividir el voto. Trump dijo que Salvador Nasralla "no es amigo de la libertad", ya que fue vicepresidente de Xiomara Castro en sus primeros años de gobierno.

Foto: @Salvador Nasralla
8. Llama a los hondureños a votar por Asfura. Dice que el pueblo de Honduras “no debe ser engañado otra vez” e insta a elegir a Tito Asfura como presidente.

 Foto: @Nasry Tito Asfura
9. Se ofrece a colaborar con Asfura contra el narcotráfico. Trump asegura que él y Asfura podrían “trabajar juntos para combatir a los narcoterroristas” y promete ayuda para Honduras, descartando cooperación con Moncada o Nasralla.

 Foto: @realdonaldtrump
El mensaje ha generado reacciones tanto dentro como fuera de Honduras, debido a su tono directo y a la opinión del presidente estadounidense en un proceso electoral extranjero.

 Foto: @realdonaldtrump
