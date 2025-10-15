Luis Redondo posterga convocatoria pese a promesa de reactivar sesiones

Tegucigalpa, Honduras.- La promesa del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quedó en el aire. Han pasado siete días desde que aseguró que convocaría a sesiones, pero el Poder Legislativo sigue sin actividad tras más de un mes de parálisis.

Una semana después de la extensa conferencia de prensa en la que Redondo, junto a la secretaria del Congreso, Luz Angélica Smith, presentó un listado de proyectos estancados, el titular del Legislativo aún no ha llamado al pleno, pese a haber prometido hacerlo esta semana.

“Nosotros vamos a dar a conocer lo que está pasando —refiriéndose a la negativa del Partido Liberal para aprobar proyectos del oficialismo—, para que el próximo martes que estamos convocando, y la razón por la que estamos convocando, es porque quienes vieron la reunión a la que convocamos desde el 23 de septiembre ni siquiera habían visto los dictámenes”, denunció durante la conferencia de la semana pasada Luis Redondo.