Partido Nacional advierte maniobra de Libre que busca imponer Comisión Permanente

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció una “agenda oculta” del oficialismo para manipular el proceso electoral

  • Partido Nacional advierte maniobra de Libre que busca imponer Comisión Permanente

    Zambrano alegó que el "plan" de Libre busca que esta Comisión Permanente sea la encargada de realizar la declaratoria de las elecciones generales,

     Foto: EL HERALDO
  • 15 de octubre de 2025 a las 08:33

Tegucigalpa, Honduras.– El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, advirtió este miércoles que la oposición se mantiene en alerta ante la falta de convocatoria a sesión legislativa por parte del presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, lo que, según él, evidencia una “agenda oculta” del oficialismo.

“Libertad y Refundación (Libre) no convocó la reunión de jefes de bancada como se había acordado. Quieren dejar vencer el período de sesiones para imponer una Comisión Permanente y llevarnos a una crisis electoral el 30 de noviembre”, alertó el diputado.

Zambrano advirtió que los consejeros de Libre se negarán a emitir una declaratoria electoral, lo que abriría la puerta para que la Comisión Permanente intervenga “con sus teorías ilegales e inconstitucionales” y busque declarar ganadora a la candidata oficialista, Rixi Moncada, “sin tener el respaldo del pueblo hondureño”.

Congreso Nacional continuará paralizado y sin fecha para reanudar sesiones

“Ya anunciaron desde el Congreso que, si no hay acuerdos en la oposición, con los de Libre van a imponer la Comisión Permanente”, señaló el parlamentario.

Ante este panorama, el jefe de bancada aseguró que el Partido Nacional está preparado para convocar a una sesión extraordinaria.

Oposición emplaza a directiva y advierten se autoconvocarán la próxima semana

En ese sentido, Zambrano advirtió que si el lunes o martes no se realiza la convocatoria oficial, la oposición asumirá la responsabilidad de hacerlo. “Libre sabe que ya perdió las elecciones y busca aferrarse al poder violando la Constitución”, concluyó.

Desde el pasado 27 de agosto el Congreso Nacional suspendió las sesiones ante la falta de consensos en cámara legislativa, solamente durante este año el órgano unicameral ha atravesado dos procesos de parálisis.

Te gustó este artículo, compártelo
Lesly Chambasis
Lesly Chambasis
Periodista

Periodista egresada de la UNAH, pasante de la maestría en Gestión Digital y Marketing (UNITEC), redactora en la cobertura de la fuente legislativa y política.

Ver más