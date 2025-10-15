Partido Nacional advierte maniobra de Libre que busca imponer Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.– El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, advirtió este miércoles que la oposición se mantiene en alerta ante la falta de convocatoria a sesión legislativa por parte del presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, lo que, según él, evidencia una “agenda oculta” del oficialismo.
“Libertad y Refundación (Libre) no convocó la reunión de jefes de bancada como se había acordado. Quieren dejar vencer el período de sesiones para imponer una Comisión Permanente y llevarnos a una crisis electoral el 30 de noviembre”, alertó el diputado.
Zambrano advirtió que los consejeros de Libre se negarán a emitir una declaratoria electoral, lo que abriría la puerta para que la Comisión Permanente intervenga “con sus teorías ilegales e inconstitucionales” y busque declarar ganadora a la candidata oficialista, Rixi Moncada, “sin tener el respaldo del pueblo hondureño”.
⚠️ ALERTA NACIONAL 🇭🇳— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) October 15, 2025
Libre no convocó la reunión de jefes de bancada como se había acordado. Quieren dejar vencer el período de sesiones para imponer una comisión permanente y provocar una crisis electoral el 30 de noviembre.
El Partido Nacional está listo para convocar a... pic.twitter.com/iccZWvDuGQ
“Ya anunciaron desde el Congreso que, si no hay acuerdos en la oposición, con los de Libre van a imponer la Comisión Permanente”, señaló el parlamentario.
Ante este panorama, el jefe de bancada aseguró que el Partido Nacional está preparado para convocar a una sesión extraordinaria.
En ese sentido, Zambrano advirtió que si el lunes o martes no se realiza la convocatoria oficial, la oposición asumirá la responsabilidad de hacerlo. “Libre sabe que ya perdió las elecciones y busca aferrarse al poder violando la Constitución”, concluyó.
Desde el pasado 27 de agosto el Congreso Nacional suspendió las sesiones ante la falta de consensos en cámara legislativa, solamente durante este año el órgano unicameral ha atravesado dos procesos de parálisis.