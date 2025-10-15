Partido Nacional advierte maniobra de Libre que busca imponer Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.– El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, advirtió este miércoles que la oposición se mantiene en alerta ante la falta de convocatoria a sesión legislativa por parte del presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, lo que, según él, evidencia una “agenda oculta” del oficialismo.

“Libertad y Refundación (Libre) no convocó la reunión de jefes de bancada como se había acordado. Quieren dejar vencer el período de sesiones para imponer una Comisión Permanente y llevarnos a una crisis electoral el 30 de noviembre”, alertó el diputado.

Zambrano advirtió que los consejeros de Libre se negarán a emitir una declaratoria electoral, lo que abriría la puerta para que la Comisión Permanente intervenga “con sus teorías ilegales e inconstitucionales” y busque declarar ganadora a la candidata oficialista, Rixi Moncada, “sin tener el respaldo del pueblo hondureño”.